Pernikahan Privat Taecyeon Bocor! Foto Tersebar, Privasi Kembali Jadi Sorotan

JawaPos.com - Pernikahan privat yang digelar oleh Taecyeon jadi sorotan publik usai foto-fotonya tersebar luas secara online.

Menurut Naver, foto-foto tersebut pertama kali muncul di komunitas online Tiongkok sebelum akhirnya menyebar ke berbagai platform lain.

Pernikahan ini berlangsung pada 24 April 2026 di The Shilla Seoul sebuah lokasi mewah yang sering digunakan untuk acara privat para selebriti.

Berdasarkan laporan, foto-foto itu diduga diambil secara diam-diam dari jendela kamar hotel oleh seseorang yang diyakini sebagai tamu.

Tamu tersebut memposting beberapa foto dengan menuliskan caption bahwa ada sepasang kekasih yang melangsungkan pernikahan dan ternyata Taecyeon.

"Pasangan menikah di luar jendela kamar saya dan ternyata itu adalah pernikahan Ok Taecyeon," tulis tamu tersebut sambil membagikan foto tanpa mensensor mempelai wanita yang bukan selebriti.

Hal ini memicu kritik tajam dari publik karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap privasi.

Terutama mengingat bahwa acara tersebut bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat.

Kontroversi ini bukan pertama kalinya terjadi di industri hiburan Korea Selatan. Kasus serupa pernah menimpa pasangan selebriti Hyun Bin dan Son Ye Jin pada tahun 2022.

Banyak netizen yang mengecam tindakan pengambilan foto tanpa izin menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran etika yang serius.

Terlepas dari kontroversi ini, Ok Taecyeon dijadwalkan akan melanjutkan aktivitasnya bersama grup 2PM. Ia akan menggelar konser peringatan 15 tahun debut 2PM di Tokyo pada 9-10 Mei 2026.