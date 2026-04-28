Sischa Widya Maharani
Selasa, 28 April 2026 | 16.40 WIB

Pernikahan Privat Taecyeon Bocor! Foto Tersebar, Privasi Kembali Jadi Sorotan

Foto pernikahan Taecyeon yang tersebar di media sosial. (Naver)

 
JawaPos.com - Pernikahan privat yang digelar oleh Taecyeon jadi sorotan publik usai foto-fotonya tersebar luas secara online.
 
Menurut Naver, foto-foto tersebut pertama kali muncul di komunitas online Tiongkok sebelum akhirnya menyebar ke berbagai platform lain.
 
Pernikahan ini berlangsung pada 24 April 2026 di The Shilla Seoul sebuah lokasi mewah yang sering digunakan untuk acara privat para selebriti.
 
Berdasarkan laporan, foto-foto itu diduga diambil secara diam-diam dari jendela kamar hotel oleh seseorang yang diyakini sebagai tamu.
 
Tamu tersebut memposting beberapa foto dengan menuliskan caption bahwa ada sepasang kekasih yang melangsungkan pernikahan dan ternyata Taecyeon.
 
 "Pasangan menikah di luar jendela kamar saya dan ternyata itu adalah pernikahan Ok Taecyeon," tulis tamu tersebut sambil membagikan foto tanpa mensensor mempelai wanita yang bukan selebriti.
 
Hal ini memicu kritik tajam dari publik karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap privasi. 
 
Terutama mengingat bahwa acara tersebut bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat.
 
Kontroversi ini bukan pertama kalinya terjadi di industri hiburan Korea Selatan. Kasus serupa pernah menimpa pasangan selebriti Hyun Bin dan Son Ye Jin pada tahun 2022.
 
Banyak netizen yang mengecam tindakan pengambilan foto tanpa izin menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran etika yang serius.
 
Terlepas dari kontroversi ini, Ok Taecyeon dijadwalkan akan melanjutkan aktivitasnya bersama grup 2PM. Ia akan menggelar konser peringatan 15 tahun debut 2PM di Tokyo pada 9-10 Mei 2026.
Artikel Terkait
Viral Maling Motor di Cipayung, Empat Pelaku Nyamar Jadi Pemulung - Image
Jabodetabek

Viral Maling Motor di Cipayung, Empat Pelaku Nyamar Jadi Pemulung

Rabu, 22 April 2026 | 21.12 WIB

Usai Viral Maki-maki dan Toyor Anak SD, Polisi Tetapkan Ibu Muda di Mojokerto Jadi Tersangka - Image
Berita Daerah

Usai Viral Maki-maki dan Toyor Anak SD, Polisi Tetapkan Ibu Muda di Mojokerto Jadi Tersangka

Rabu, 22 April 2026 | 16.12 WIB

Viral! Pria Berkaos Buntung Gasak Uang di Salah Satu Hotel di Jakarta Pusat, Aksinya Terekam CCTV - Image
Jabodetabek

Viral! Pria Berkaos Buntung Gasak Uang di Salah Satu Hotel di Jakarta Pusat, Aksinya Terekam CCTV

Senin, 20 April 2026 | 18.53 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

