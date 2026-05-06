10 Tempat Makan Favorit di Indonesia yang Tetap Ramai Tanpa Harus Viral, Paling Konsisten dan Tak Pernah Sepi

JawaPos.com - Di era media sosial seperti sekarang, sebuah tempat makan bisa mendadak viral hanya karena masuk FYP TikTok atau reels Instagram.

Antrean panjang pun jadi pemandangan biasa. Fenomena FOMO (fear of missing out) membuat banyak orang rela menunggu berjam-jam demi mencicipi makanan yang sedang tren.

Namun, tak sedikit tempat yang meredup setelah hype berlalu. Berbeda dengan deretan kuliner berikut ini.

Tanpa gimmick dan tanpa bergantung pada viralitas, mereka tetap ramai dari dulu hingga sekarang. Kuncinya sederhana: rasa yang konsisten dan kualitas yang terjaga.

Dilansir dari YouTube 10 Best Id, berikut 10 kuliner anti FOMO di Indonesia yang selalu jadi favorit sepanjang masa.

1. Soto Gading, Solo — Sarapan Legendaris Favorit Tokoh Penting

Kota Solo punya banyak kuliner legendaris, salah satunya Soto Gading. Tempat ini dikenal sebagai langganan para pejabat hingga presiden.

Kuahnya bening namun kaya rasa, hasil rebusan kaldu daging yang dimasak perlahan dengan rempah pilihan. Rasanya ringan, gurih, dan tidak membuat enek.

Pelengkap seperti sate paru, sate telur puyuh, empal, hingga tempe goreng jadi pasangan wajib yang membuat pengalaman makan semakin lengkap.