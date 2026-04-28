Bikin Tegang! Intips Kisah Park Hae Soo dan Lee Hee Joon di Drama The Scarecrow

JawaPos.com - Drama Korea The Scarecrow telah merilis foto-foto terbaru dari episode terbaru yang menghadirkan beragam kisah.

Dikutip dari Soompi, Selasa (28/4), drama ini berlatar antara tahun 1988 dan 2019, mengikuti dua pria yang terikat oleh berbagai kesialan.

Di episode sebelumnya, Kang Tae Joo (Park Hae Soo) meluncurkan investigasi skala penuh terhadap kasus pembunuhan berantai Gangseong.

Ia bertemu dengan korban selamat Park Ae Sook (Hwang Eun Ho) hingga operasi penangkapan menggunakan seorang polisi wanita sebagai umpan

Makin tegang, Cha Si Young (Lee Hee Joon) mengalihkan tenaga investigasi dengan mengirimkan detektif untuk menangani pengendalian kerusuhan.

Namun ternyata, Seo Ji Won (Kwak Sun Young), yang ditugaskan dalam operasi penangkapan, pingsan akibat serangan mendadak dari pelaku sebenarnya.

Akhirnya Kang Tae Joo terlibat dalam kasus penyerangan dengan Jeon Kyung Ho (Kang Jung Woo), rekan guru adik perempuannya Kang Soon Young (Seo Ji Hye) dan keponakan gubernur daerah.