Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Jumat, 24 April 2026 | 14.14 WIB

Jisoo Dikabarkan Rela Bayar Rp 117 Juta Demi Hapus Nama Kakak dari Credit 'Beyond on Demand'

Potret Jisoo dibalik layar drama Beyond on Demand. (Instagram @sooyaa__) - Image

Potret Jisoo dibalik layar drama Beyond on Demand. (Instagram @sooyaa__)

JawaPos.com - Nama Jisoo BLACKPINK sedang hangat diperbincangkan publik setelah laporan terbaru menyebut ia rela bayar mahal demi menghapus nama kakaknya dari proyek.

Langkah tersebut disebut sebagai bukti kuat bahwa hubungan antara Jisoo dan sang kakak sudah lama berakhir bahkan sebelum kontroversi hukum yang kini mencuat ke publik.

Menurut Koreaboo, nama kakak Jisoo sempat muncul dalam kredit sebuah proyek yang dibintanginya yakni Beyond on Demand.

Namun seorang jurnalis hiburan menjelaskan bahwa ketertiban tersebut terjadi saat proses produksi berlangsung, jauh sebelum hubungan mereka memburuk. 

Setelah ada kasus perekaman ilegal dan Jisoo mengetahui bahwa nama sang kakak masih tercantum, ia langsung mengambil tindakan.

Ia dilaporkan meminta agar nama tersebut dihapus dari versi final proyek meskipun proses pengeditan ulang memakan biaya besar. 

Bahkan, biaya tersebut disebut mencapai lebih dari 10 Juta Won atau setara dengan Rp 117 Juta dan ditanggung secara pribadi oleh member BLACKPINK tersebut.

Keputusan ini memperkuat dugaan bahwa Jisoo benar-benar ingin memutus semua keterkaitan dengan kakaknya baik secara pribadi maupun profesional.

Sebelumnya, kakak Jisoo diketahui sempat membantu urusan bisnis sebagai anggota keluarga.

Kontroversi semakin memanas setelah sang kakak terseret kasus hukum serius termasuk dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh BJ. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Terungkap! Jisoo Disebut Telah Putus Hubungan dengan Kakaknya Sejak 2025 - Image
Entertainment

Terungkap! Jisoo Disebut Telah Putus Hubungan dengan Kakaknya Sejak 2025

Jumat, 24 April 2026 | 13.48 WIB

Terseret Kasus Sang Kakak, Perwakilan Jisoo BLACKPINK Buka Suara - Image
Entertainment

Terseret Kasus Sang Kakak, Perwakilan Jisoo BLACKPINK Buka Suara

Selasa, 21 April 2026 | 17.07 WIB

Akting Jisoo BLACKPINK dalam ‘Boyfriend On Demand' Picu Perdebatan Baru di Kalangan Penonton - Image
Entertainment

Akting Jisoo BLACKPINK dalam ‘Boyfriend On Demand' Picu Perdebatan Baru di Kalangan Penonton

Jumat, 13 Maret 2026 | 04.47 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore