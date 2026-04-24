Jisoo Dikabarkan Rela Bayar Rp 117 Juta Demi Hapus Nama Kakak dari Credit 'Beyond on Demand'

JawaPos.com - Nama Jisoo BLACKPINK sedang hangat diperbincangkan publik setelah laporan terbaru menyebut ia rela bayar mahal demi menghapus nama kakaknya dari proyek.

Langkah tersebut disebut sebagai bukti kuat bahwa hubungan antara Jisoo dan sang kakak sudah lama berakhir bahkan sebelum kontroversi hukum yang kini mencuat ke publik.

Menurut Koreaboo, nama kakak Jisoo sempat muncul dalam kredit sebuah proyek yang dibintanginya yakni Beyond on Demand.

Namun seorang jurnalis hiburan menjelaskan bahwa ketertiban tersebut terjadi saat proses produksi berlangsung, jauh sebelum hubungan mereka memburuk.

Setelah ada kasus perekaman ilegal dan Jisoo mengetahui bahwa nama sang kakak masih tercantum, ia langsung mengambil tindakan.

Ia dilaporkan meminta agar nama tersebut dihapus dari versi final proyek meskipun proses pengeditan ulang memakan biaya besar.

Bahkan, biaya tersebut disebut mencapai lebih dari 10 Juta Won atau setara dengan Rp 117 Juta dan ditanggung secara pribadi oleh member BLACKPINK tersebut.

Keputusan ini memperkuat dugaan bahwa Jisoo benar-benar ingin memutus semua keterkaitan dengan kakaknya baik secara pribadi maupun profesional.

Sebelumnya, kakak Jisoo diketahui sempat membantu urusan bisnis sebagai anggota keluarga.