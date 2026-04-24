Terungkap! Jisoo Disebut Telah Putus Hubungan dengan Kakaknya Sejak 2025

JawaPos.com - Kabar mengenai kakak laki-lakinya Jisoo BLACKPINK kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan terkait hubungannya dengan sang kakak, Kim Jung Hoon.

Melaporkan dari Allkpop, Jisoo diketahui telah memutus hubungan keluarga sejak Mei 2025 setelah muncul tuduhan serius terhadap sang kakak melalui sebuah posting anonim di komunitas online.

Tuduhan tersebut menyebut adanya tindakan ilegal yang memicu runtuhnya kepercayaan keluarga.

Dalam unggahan tersebut, Jung Hoon diam-diam merekam hubungan seksual tanpa persetujuan dan diduga memiliki rekaman dengan wanita lain.

Sejak saat itu, hubungan antara Jisoo dan kakaknya disebut benar-benar terputus. Sang kakak juga dilaporkan mengubah nomor kontak dan membatasi komunikasi sehingga jarak di antara keduanya semakin besar.

Sebelumnya, Jung Hoon diketahui sempat membantu urusan bisnis Jisoo. Namun setelah kontroversi muncul, keterlibatannya dalam aktivitas tersebut pun berhenti.

Spekulasi sempat berkembang ketika nama sang kakak muncul dalam kredit sebuah proyek drama.

Namun dijelaskan bahwa keterlibatan tersebut terjadi sebelum hubungan keluarga mereka memburuk. Setelah mengetahui hal itu, Jisoo langsung meminta agar namanya dihapus dari kredit.

Agensi Jisoo yaitu BLISSOO kemudian memberikan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa kasus yang melibatkan anggota keluarga tidak memiliki kaitan apa pun dengan sang artis maupun perusahaan.