Risma Azzah Fatin
Kamis, 23 April 2026 | 18.01 WIB

Kim Kardashian dan Lewis Hamilton Terlihat Makan Malam Romantis di Malibu

Kim Kardashian dan Lewis Hamilton (Daily Mail)

JawaPos.com – Kim Kardashian terlihat terpikat saat menikmati makan malam romantis bersama pembalap Formula 1 Lewis Hamilton di Nobu Malibu.

Dilansir dari laman Daily Mail pada Kamis (23/4), Keduanya menghabiskan waktu sekitar dua jam di restoran tepi laut yang populer di kalangan selebritas.

Momen tersebut terjadi pada Sabtu malam dan langsung menarik perhatian publik.

Kardashian dan Hamilton tampil modis saat tiba di lokasi makan malam tersebut. Kardashian mengenakan atasan berwarna merah muda yang dipadukan dengan rok panjang krem.

Sementara itu, Hamilton tampil dengan jaket bomber abu-abu dan celana panjang gelap yang memberi kesan kasual elegan.

Menurut saksi mata, Hamilton menunjukkan sikap penuh perhatian selama bersama Kardashian. Ia disebut bersikap layaknya pria sejati dalam mendampingi pasangannya.

 Interaksi keduanya tampak hangat dan penuh keakraban sepanjang malam.

Keduanya juga terlihat datang dengan kendaraan mewah edisi terbatas hasil kolaborasi Mercedes-Maybach dan Virgil Abloh. Kehadiran mereka dengan mobil tersebut semakin menambah sorotan terhadap pasangan ini.

Penampilan dan gaya hidup keduanya mencerminkan citra glamor khas selebritas dunia.

Hubungan Kardashian dan Hamilton sebelumnya telah menjadi perbincangan sejak awal tahun ini. Keduanya juga sempat terlihat bersama di festival Coachella saat menyaksikan penampilan Justin Bieber. Kedekatan tersebut memperkuat dugaan adanya hubungan romantis di antara mereka.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Jadi Sorotan, Kim Kardashian dan Lewis Hamilton Habiskan Waktu Bersama di Super Bowl LX - Image
Infotainment

Jadi Sorotan, Kim Kardashian dan Lewis Hamilton Habiskan Waktu Bersama di Super Bowl LX

Selasa, 10 Februari 2026 | 18.03 WIB

Rumor Kencan Lewis Hamilton dan Kim Kardashian Menguat usai Keduanya Terlihat Liburan Bersama di Eropa - Image
Music & Movie

Rumor Kencan Lewis Hamilton dan Kim Kardashian Menguat usai Keduanya Terlihat Liburan Bersama di Eropa

Jumat, 6 Februari 2026 | 00.24 WIB

Kim Kardashian Tanggapi Santai Penampilan dan Gaya Unik North West yang Memunculkan Banyak Kritik - Image
Infotainment

Kim Kardashian Tanggapi Santai Penampilan dan Gaya Unik North West yang Memunculkan Banyak Kritik

Selasa, 28 Oktober 2025 | 15.12 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

