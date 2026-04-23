Kim Kardashian dan Lewis Hamilton Terlihat Makan Malam Romantis di Malibu

Kim Kardashian dan Lewis Hamilton (Daily Mail)
JawaPos.com – Kim Kardashian terlihat terpikat saat menikmati makan malam romantis bersama pembalap Formula 1 Lewis Hamilton di Nobu Malibu.
Dilansir dari laman Daily Mail pada Kamis (23/4), Keduanya menghabiskan waktu sekitar dua jam di restoran tepi laut yang populer di kalangan selebritas.
Momen tersebut terjadi pada Sabtu malam dan langsung menarik perhatian publik.
Kardashian dan Hamilton tampil modis saat tiba di lokasi makan malam tersebut. Kardashian mengenakan atasan berwarna merah muda yang dipadukan dengan rok panjang krem.
Sementara itu, Hamilton tampil dengan jaket bomber abu-abu dan celana panjang gelap yang memberi kesan kasual elegan.
Menurut saksi mata, Hamilton menunjukkan sikap penuh perhatian selama bersama Kardashian. Ia disebut bersikap layaknya pria sejati dalam mendampingi pasangannya.
Interaksi keduanya tampak hangat dan penuh keakraban sepanjang malam.
Keduanya juga terlihat datang dengan kendaraan mewah edisi terbatas hasil kolaborasi Mercedes-Maybach dan Virgil Abloh. Kehadiran mereka dengan mobil tersebut semakin menambah sorotan terhadap pasangan ini.
Penampilan dan gaya hidup keduanya mencerminkan citra glamor khas selebritas dunia.
Hubungan Kardashian dan Hamilton sebelumnya telah menjadi perbincangan sejak awal tahun ini. Keduanya juga sempat terlihat bersama di festival Coachella saat menyaksikan penampilan Justin Bieber. Kedekatan tersebut memperkuat dugaan adanya hubungan romantis di antara mereka.
