Tak Hanya Dukung Timnas Inggris, Lewis Hamilton Juga Jagokan Negara Amerika Latin Ini Bersinar di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Lewis Hamilton membuat pengakuan menarik ketika ditanya mengenai tim yang akan dia dukung di Piala Dunia 2026. Meski lahir dan besar di Inggris, legenda Formula 1 itu ternyata tidak sepenuhnya menjagokan Three Lions.

Saat ditanya mengenai dukungan di turnamen piala dunia tersebut, Lewis Hamilton mengaku memiliki satu tim lain yang juga mendapat tempat spesial di hatinya selain timnas Inggris.

Brasil Selalu Punya Tempat Khusus Melansir Give Me Sport, Lewis Hamilton mengungkapkan bahwa selain Inggris, pembalap berusia 41 tahun itu akan memberikan dukungan kepada Brasil sepanjang turnamen piala dunia berlangsung.

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"Bagi saya, itu sama saja dengan Inggris. Jujur, Brasil selalu menjadi tim favorit saya. Tumbuh dewasa di Inggris, saya suka menonton Brasil bermain. Saya rasa itu karena warna-warnanya, budayanya, dan para pemainnya terlihat paling terampil; mereka sangat keren," papar Lewis Hamilton.

Hamilton kemudian menjelaskan alasan yang membuatnya begitu mengagumi sepak bola Brasil.

"Saya hanya menghargai dari mana mereka berasal. Banyak pemain berasal dari jalanan tempat mereka bermain tanpa sepatu, dan ada sesuatu yang sangat istimewa tentang budaya Brasil," ungkap Lewis hamilton.

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Kecintaan Hamilton terhadap Brasil memang bukan rahasia baru. Hubungannya dengan negara Amerika Selatan tersebut sudah terjalin sejak lama, terutama karena kekagumannya terhadap legenda Formula 1, Ayrton Senna.

Pengaruh Besar Ayrton Senna Sejak kecil, Hamilton menjadikan Senna sebagai idolanya. Pembalap Brasil itu merupakan juara dunia Formula 1 tiga kali yang meninggal dunia secara tragis akibat kecelakaan saat balapan pada musim 1994.