Media Jepang Soroti RM BTS yang Diduga Merokok Sembarangan di Shibuya

RM BTS diduga langgar aturan merokok saat di Tokyo. (Allkpop)
JawaPos.com - Nama RM leader BTS, tengah menjadi sorotan setelah media Jepang Shukan Bunshun terkait dugaan pelanggaran aturan merokok saat dirinya berada di Tokyo.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa RM terlihat mengunjungi beberapa tempat di kawasan Shibuya termasuk bar dan izakaya.
Selama berada di sana, ia diduga merokok di sejumlah lokasi yang sebenarnya memiliki larangan merokok termasuk di jalan umum yang sudah diberi tanda khusus.
Tidak hanya itu, laporan tersebut juga menuduh bahwa RM merokok di area dalam ruangan seperti koridor gedung yang secara jelas merupakan zona bebas rokok. Bahkan disebutkan pula bahwa puntung rokok dibuang di area tersebut.
Sejumlah saksi yang dikutip dalam artikel mengklaim bahwa petugas keamanan sempat memberikan peringatan langsung terkait tindakan tersebut.
Media tersebut juga menyertakan beberapa foto yang diklaim sebagai bukti pendukung dari kejadian itu sebagaimana dilansir dari Allkpop.
Meski begitu hingga saat ini tuduhan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Pihak HYBE selaku agensi maupun RM sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut.
Karena belum ada klarifikasi langsung, banyak pihak masih menunggu penjelasan lebih lanjut untuk memastikan apakah kejadian tersebut benar terjadi atau hanya kesalahpahaman.
Kasus ini pun menarik perhatian publik mengingat aturan merokok di Jepang khususnya di area seperti Shibuya yang dikenal cukup ketat dan memiliki sanksi tertentu bagi pelanggarnya.
Hingga kini, perkembangan lebih lanjut terkait isu ini masih dinantikan, terutama dari pihak agensi yang biasanya akan memberikan klarifikasi resmi jika diperlukan.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara