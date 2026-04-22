Pihak Korban Mengaku, Syekh Ahmad Al Misry Melakukan Pelecehan Seksual di Tempat Ibadah

Syekh Ahmad Al Misry. (Instagram: ahmad_almisry2)

JawaPos.com - Syekh Ahmad Al Misry diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis terhadap sejumlah korban yang merupakan santrinya berkali-kali, terhitung sejak tahun 2017 hingga 2025.

Abi Makki mewakili sejumlah korban mengaku, tindakan pelecehan yang diduga dilakukan Syekh Ahmad Al Misry terhadap sejumlah korban dilakukan di beberapa tempat berbeda.

"Macam-macam tempatnya, tapi yang paling mengerikan itu dilakukan di tempat ibadah," ujar Abi Makki.

Sejumlah korban tidak berdaya menghadapi permintaan untuk melakukan tindakan tak senonoh dari Syekh Ahmad Al Misry. Mayoritas dari mereka menurut saja karena tindakan itu dilakukan oleh tokoh agama yang dikagumi.

Selain itu, Syekh Ahmad Al Misry juga mengiming-imingi korban untuk melanjutkan pendidikan ke Mesir secara gratis. Selain itu, ada tindakan semacam pembenaran atas tindakannya supaya korban mau melakukannya.

"Dicuci pikirannya dengan mengatakan bahwa ini tidak berada di jalan yang salah. Karena disebut Rasulullah dengan Sayidina Ali saja melakukan begitu," kata Abi Makki.

Menurut Abi Makki, Syekh Ahmad Al Misry melakukan perbuatan tak senonoh itu sampai klimaks atau keluar sperma berdasarkan kesaksian dari korban.

"Tapi ada yang berontak. Makanya ketika korban itu berbicara di tahun 2021, wajahnya terlihat emosi, marahnya itu ada sambil matanya menatap," imbuhnya.