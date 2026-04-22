Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Kamis, 23 April 2026 | 00.07 WIB

Pihak Korban Mengaku, Syekh Ahmad Al Misry Melakukan Pelecehan Seksual di Tempat Ibadah

Syekh Ahmad Al Misry. (Instagram: ahmad_almisry2)

 

JawaPos.com - Syekh Ahmad Al Misry diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis terhadap sejumlah korban yang merupakan santrinya berkali-kali, terhitung sejak tahun 2017 hingga 2025.
 
Abi Makki mewakili sejumlah korban mengaku, tindakan pelecehan yang diduga dilakukan Syekh Ahmad Al Misry terhadap sejumlah korban dilakukan di beberapa tempat berbeda.
 
"Macam-macam tempatnya, tapi yang paling mengerikan itu dilakukan di tempat ibadah," ujar Abi Makki.
 
Sejumlah korban tidak berdaya menghadapi permintaan untuk melakukan tindakan tak senonoh dari Syekh Ahmad Al Misry. Mayoritas dari mereka menurut saja karena tindakan itu dilakukan oleh tokoh agama yang dikagumi. 
 
 
Selain itu,  Syekh Ahmad Al Misry juga mengiming-imingi korban untuk melanjutkan pendidikan ke Mesir secara gratis. Selain itu, ada tindakan semacam pembenaran atas tindakannya supaya korban mau melakukannya.
 
"Dicuci pikirannya dengan mengatakan bahwa ini tidak berada di jalan yang salah. Karena disebut Rasulullah dengan Sayidina Ali saja melakukan begitu," kata Abi Makki.
 
Menurut Abi Makki, Syekh Ahmad Al Misry melakukan perbuatan tak senonoh itu sampai klimaks atau keluar sperma berdasarkan kesaksian dari korban.
 
"Tapi ada yang berontak. Makanya ketika korban itu berbicara di tahun 2021, wajahnya terlihat emosi, marahnya itu ada sambil matanya menatap," imbuhnya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Ada yang Masih di Bawah Umur, Berapa Total Korban Pelecehan Seksual Syekh Ahmad Al Misry? - Image
Entertainment

Ada yang Masih di Bawah Umur, Berapa Total Korban Pelecehan Seksual Syekh Ahmad Al Misry?

Rabu, 22 April 2026 | 22.55 WIB

Profil Syekh Ahmad Al Misry, Penceramah yang Menjadi Sorotan Publik Terseret Kasus Pelecehan - Image
Entertainment

Profil Syekh Ahmad Al Misry, Penceramah yang Menjadi Sorotan Publik Terseret Kasus Pelecehan

Rabu, 22 April 2026 | 20.23 WIB

Syekh Ahmad Al Misry Perdaya Korbannya dengan Agama hingga Iming-iming Sekolah Gratis ke Mesir - Image
Entertainment

Syekh Ahmad Al Misry Perdaya Korbannya dengan Agama hingga Iming-iming Sekolah Gratis ke Mesir

Minggu, 19 April 2026 | 02.08 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore