Alasan Dokter Heni Safitri Rayakan Hari Kartini Bersama Sejumlah Pasien Tangguh

Dokter Heni Safitri. (istimewa)
JawaPos.com - Perayaan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, Selasa (21/4), dirayakan dengan beragam cara oleh banyak orang. Mulai dari memberikan bunga di jalan, mengenakan kebaya, merayakannya bersama komunitas, dan lain-lain.
Dokter Heni Safitri merayakan Hari Kartini pada hari ini dengan menggelar sebuah acara khusus mengundang pasien-pasiennya dari klinik kecantikan Clarity Rejuvenation.
Mereka diundang ke klinik kecantikan dr. Heni Safitri yang terletak di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk seru-seruan, makan bareng, hingga berfoto bersama. Menariknya, momen ini juga dimanfaatkan sejumlah pasien dr. Heni untuk melakukan perawatan kecantikan di sana.
"Hari ini memang kita persiapkan untuk menyambut Hari Kartini. Kebetulan sebagian besar dari pasien kita itu ibu-ibu atau wanita dengan rentang usia muda sampai usia dewasa. Rata-rata ibu-ibu ini mempunyai kelebihannya masing-masing," kata dr. Heni Safitri saat berbincang dengan JawaPos.com.
"Klien kami dengan berbagai macam profesi. Mulai dari wanita karier yang sukses, single parents yang berjuang untuk anaknya, hingga ibu rumah tangga yang berhasil membesarkan anak-anaknya," imbuhnya.
Menurut dr. Heni Safitri, pihaknya sengaja mengundang mereka untuk memberikan apresiasi akan perjuangan dan kerja keras mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan tempat mereka berada.
"Jadi kita memang mengapresiasi untuk pasien-pasien kita, terutama wanita-wanita ini dalam menghadapi era modern dan menyambut digitalisasi dengan berbagai macam masalahnya," ungkap dr. Heni Safitri.
Pantauan JawaPos.com, para pasien yang hadir dalam perayaan Hari Kartini di klinik dr. Heni Safitri kompak mengenakan dress code dengan sentuhan kebaya atau batik.
