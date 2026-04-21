Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 22 April 2026 | 02.39 WIB

Alasan Dokter Heni Safitri Rayakan Hari Kartini Bersama Sejumlah Pasien Tangguh

Dokter Heni Safitri. (istimewa)

JawaPos.com - Perayaan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, Selasa (21/4), dirayakan dengan beragam cara oleh banyak orang. Mulai dari memberikan bunga di jalan, mengenakan kebaya, merayakannya bersama komunitas, dan lain-lain.

Dokter Heni Safitri merayakan Hari Kartini pada hari ini dengan menggelar sebuah acara khusus mengundang pasien-pasiennya dari klinik kecantikan Clarity Rejuvenation.

Mereka diundang ke klinik kecantikan dr. Heni Safitri yang terletak di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk seru-seruan, makan bareng, hingga berfoto bersama. Menariknya, momen ini juga dimanfaatkan sejumlah pasien dr. Heni untuk melakukan perawatan kecantikan di sana.

"Hari ini memang kita persiapkan untuk menyambut Hari Kartini. Kebetulan sebagian besar dari pasien kita itu ibu-ibu atau wanita dengan rentang usia muda sampai usia dewasa. Rata-rata ibu-ibu ini mempunyai kelebihannya masing-masing," kata dr. Heni Safitri saat berbincang dengan JawaPos.com. 

"Klien kami dengan berbagai macam profesi. Mulai dari wanita karier yang sukses, single parents yang berjuang untuk anaknya, hingga ibu rumah tangga yang berhasil membesarkan anak-anaknya," imbuhnya.

Menurut dr. Heni Safitri, pihaknya sengaja mengundang mereka untuk memberikan apresiasi akan perjuangan dan kerja keras mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan tempat mereka berada.

"Jadi kita memang mengapresiasi untuk pasien-pasien kita, terutama wanita-wanita ini dalam menghadapi era modern dan menyambut digitalisasi dengan berbagai macam masalahnya," ungkap dr. Heni Safitri.

Pantauan JawaPos.com, para pasien yang hadir dalam perayaan Hari Kartini di klinik dr. Heni Safitri kompak mengenakan dress code dengan sentuhan kebaya atau batik.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Dorong Kesetaraan Gender, BNI Perkuat Peran Perempuan di Dunia Kerja dan Masyarakat di Hari Kartini - Image
Ekonomi

Dorong Kesetaraan Gender, BNI Perkuat Peran Perempuan di Dunia Kerja dan Masyarakat di Hari Kartini

Rabu, 22 April 2026 | 02.10 WIB

Hadiri Diskusi Peringatan Hari Kartini, Cak Imin Ingatkan Bahaya Kejahatan Digital - Image
Politik

Hadiri Diskusi Peringatan Hari Kartini, Cak Imin Ingatkan Bahaya Kejahatan Digital

Selasa, 21 April 2026 | 23.30 WIB

Spesial Hari Kartini: Pilih 1 Dewi yang Mencerminkan Diri Anda dan Ketahui Kekuatan yang Anda Miliki sebagai Perempuan - Image
Lifestyle

Spesial Hari Kartini: Pilih 1 Dewi yang Mencerminkan Diri Anda dan Ketahui Kekuatan yang Anda Miliki sebagai Perempuan

Selasa, 21 April 2026 | 22.06 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore