Run For Humanity 2026 Diikuti 2.750 Peserta, Dimas Seto: Komunitas Bandung Luar Biasa 

Run For Humanity 2026 di kota Bandung. (istimewa)
JawaPos.com - Run For Humanity (RFH) 2026 berhasil digelar di Kota Bandung pada Minggu (19/4), sebagai kota perdana dalam rangkaian event yang akan berlangsung sepanjang tahun 2026.
Ada sekitar 2.750 peserta yang ikut serta memeriahkan ajang ini dalam kesempatan itu. Antuasime masyarakat sangat tinggi untuk terlibat dalam event yang bukan hanya untuk olahraga, tapi juga memiliki visi untuk kemanusiaan.
Run For Humanity memang dirancang bukan sekadar event lari, tapi juga sebagai gerakan kolaboratif untuk tujuan menginspirasi masyarakat supaya hidup sehat sekaligus memiliki kepedulian terhadap sesama.
Dimas Seto selaku penyelenggara event Run For Humanity mengaku senang sekaligus terharu atas respons yang sangat positif ditunjukkan banyak orang yang terlibat dalam event ini.
“Kami melihat Bandung sebagai kota dengan energi komunitas yang luar biasa, khususnya komunitas lari yang sangat aktif," kata Dimas Seto dalam keterangannya.
Suami artis Dhini Aminarti itu melihat, pemilihan Bandung sebagai kota perdana penyelenggaraan Run For Humanity (RFH) 2026 sebagai keputusan yang tepat.
"Bandung menjadi kota perdana di tahun 2026 adalah langkah strategis untuk membangun gerakan Run For Humanity," ungkap Dimas Seto lebih lanjut.
Menariknya, ada peserta yang berhasil membawa pulang doorprize eksklusif seperti 1 ekor hewan kurban, tabungan emas masing-masing senilai Rp 500.000 untuk 5 pemenang, dan berbagai hadiah elektronik.
CEO BSI Regional VI Bandung Fitria Ekayani menyampaikan, tingginya antusiasme masyarakat mengikuti olahraga lari Run For Humanity 2026 menjadi kesempatan untuk memberikan edukasi kepada para peserta yang didominasi anak-anak muda tentang pentingnya perencanaan masa depan.
