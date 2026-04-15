Ji Chang Wook Dirikan PAUD di NTT Untuk Pendidikan Anak Indonesia

Ji Chang Wook (Instagram @jichangwook)
JawaPos.com – Aktor Korea Selatan, Ji Chang Wook, terlibat dalam pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Dikutip dari akun Instagram @kuykoreapedia pada Rabu (15/4), Keterlibatan Ji Chang Wook difokuskan pada upaya peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah Indonesia Timur.
Pembangunan tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam sektor pendidikan dasar.
Dua lembaga pendidikan yang dibangun adalah PAUD Cahaya Timur dan PAUD Karmel. Kedua fasilitas ini dirancang untuk memberikan ruang belajar yang layak bagi anak usia dini.
Selain itu, sarana pendukung seperti meja, kursi, papan tulis, dan area bermain turut disediakan. Fasilitas tersebut juga dilengkapi dengan sarana cuci tangan untuk mendukung kebersihan lingkungan belajar.
Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak sejak usia dini. Dengan demikian, proses pendidikan dapat berlangsung lebih optimal dan nyaman.
Dalam proses pembangunannya, kedua PAUD ini dirancang menggunakan konsep ramah lingkungan.
Sistem sirkulasi udara dibuat lebih baik melalui penggunaan metode block system. Selain itu, material bangunan memanfaatkan limbah plastik daur ulang sebagai bagian dari struktur.
Pemanfaatan limbah plastik tersebut mencapai sekitar 2,2 ton yang diolah kembali menjadi bahan konstruksi.
