Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 27 Mei 2026 | 19.31 WIB

Gelar Kegiatan Small Steps for Tomorrow, Fokus di Dunia Pendidikan

Para siswa SDN 03 Pondok Petir, Depok. SD antusias melihat langsung mobil BYD dalam peluncuran program CSR Small Steps for Tomorrow. (Istimewa) - Image

Para siswa SDN 03 Pondok Petir, Depok. SD antusias melihat langsung mobil BYD dalam peluncuran program CSR Small Steps for Tomorrow. (Istimewa)

JawaPos.com - Dukungan industri otomotif terhadap dunia pendidikan terus bergulir lewat berbagai kegiatan sosial yang menyasar pelajar di sejumlah daerah. Kali ini, bantuan perlengkapan sekolah hingga edukasi kreatif diberikan kepada siswa sekolah dasar di Depok sebagai bagian dari program sosial berkelanjutan.

“Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten sejak dini,” kata Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Riza Ul Haq, dalam kegiatan peluncuran program CSR Small Steps for Tomorrow yang digelar, Selasa (26/5).

Program Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut resmi dimulai di SDN 03 Pondok Petir, Depok. Pada tahap awal, perusahaan membagikan tas dan sepatu sekolah yang akan digunakan siswa untuk menunjang aktivitas belajar mereka sehari-hari.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, Co-Founder dan COO benihbaik.com, Khristiana Anggit Mustikaningrum, serta President Director BYD Motor Indonesia Eagle Zhao.

Eagle Zhao mengatakan program Small Steps for Tomorrow dirancang untuk menghadirkan dampak sosial yang relevan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di sektor pendidikan.

“Setiap langkah kecil dapat menjadi awal dari mimpi dan masa depan yang lebih besar,” ujar Eagle Zhao.

Sepanjang 2026, program tersebut dijadwalkan menyambangi 12 sekolah di berbagai wilayah Indonesia secara bertahap. Sejumlah daerah yang masuk agenda antara lain Bekasi, Bogor, Banten, Semarang, Kediri, Bali, hingga Lampung.

Selain pembagian perlengkapan sekolah, kegiatan kick-off di Depok juga diisi dengan lomba menggambar dan mewarnai untuk mendorong kreativitas siswa sejak usia dini.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Orang Tua Mulai Prioritaskan Kampus Berbasis AI demi Masa Depan Karier Anak - Image
Pendidikan

Orang Tua Mulai Prioritaskan Kampus Berbasis AI demi Masa Depan Karier Anak

Rabu, 27 Mei 2026 | 15.00 WIB

Luncurkan Slogan Baru “Education to Improve Quality of Life”, Soroti Dampak Pendidikan bagi Kehidupan   - Image
Jabodetabek

Luncurkan Slogan Baru “Education to Improve Quality of Life”, Soroti Dampak Pendidikan bagi Kehidupan  

Jumat, 15 Mei 2026 | 07.00 WIB

Jakarta-Kelantan Garap Kerja Sama Strategis, Dari Naskah Melayu Kuno hingga Investasi - Image
Jabodetabek

Jakarta-Kelantan Garap Kerja Sama Strategis, Dari Naskah Melayu Kuno hingga Investasi

Kamis, 14 Mei 2026 | 17.50 WIB

Terpopuler

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan - Image
1

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani

4

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

5

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

6

Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran

7

Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi

8

Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore