Gelar Kegiatan Small Steps for Tomorrow, Fokus di Dunia Pendidikan

JawaPos.com - Dukungan industri otomotif terhadap dunia pendidikan terus bergulir lewat berbagai kegiatan sosial yang menyasar pelajar di sejumlah daerah. Kali ini, bantuan perlengkapan sekolah hingga edukasi kreatif diberikan kepada siswa sekolah dasar di Depok sebagai bagian dari program sosial berkelanjutan.

“Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten sejak dini,” kata Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Riza Ul Haq, dalam kegiatan peluncuran program CSR Small Steps for Tomorrow yang digelar, Selasa (26/5).

Program Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut resmi dimulai di SDN 03 Pondok Petir, Depok. Pada tahap awal, perusahaan membagikan tas dan sepatu sekolah yang akan digunakan siswa untuk menunjang aktivitas belajar mereka sehari-hari.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, Co-Founder dan COO benihbaik.com, Khristiana Anggit Mustikaningrum, serta President Director BYD Motor Indonesia Eagle Zhao.

Eagle Zhao mengatakan program Small Steps for Tomorrow dirancang untuk menghadirkan dampak sosial yang relevan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di sektor pendidikan.

“Setiap langkah kecil dapat menjadi awal dari mimpi dan masa depan yang lebih besar,” ujar Eagle Zhao.

Sepanjang 2026, program tersebut dijadwalkan menyambangi 12 sekolah di berbagai wilayah Indonesia secara bertahap. Sejumlah daerah yang masuk agenda antara lain Bekasi, Bogor, Banten, Semarang, Kediri, Bali, hingga Lampung.