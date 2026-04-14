Alasan Jerome Polin Tutup Menantea, Salah dalam Operasional hingga Rugi Rp 38 Miliar

Influencer atau selebgram Jerome Polin. (Istimewa)
JawaPos.com - Konten kreator Jerome Polin bersama sang kakak, Jehian Panangian, resmi mengumumkan penutupan seluruh gerai bisnis minuman kekinian mereka, Menantea, kendati telah tersebar di sejumlah wilayah di Tanah Air. Penutupan ini akan berlaku secara permanen mulai 25 April 2026.
Keputusan tersebut tentu bukan hal mudah. Namun, langkah ini harus diambil setelah berbagai permasalahan serius dalam operasional bisnis terjadi dalam beberapa tahun hingga menyebabkan kerugian mencapai Rp 38 miliar.
Dalam pernyataannya, Jehian mengungkapkan bahwa sejak awal berdiri, mereka belum memiliki kesiapan penuh dalam menghadapi kompleksitas dunia bisnis.
“Tepat 5 tahun yang lalu (10 April 2021), saya dan adik saya (Jerome) membuka toko pertama Menantea. Ini adalah perusahaan pertama kami. Sayangnya, kami belum siap menghadapi sisi gelap dunia bisnis. Kami kurang melakukan riset mendalam terhadap calon mitra, dan tidak rutin melakukan audit internal keuangan,” tulis Jehian yang diunggah di akun Instagram Jerome Polin.
Permasalahan operasional mulai terungkap setelah ada mitra yang menyampaikan keluhan terkait kondisi di lapangan. Selain itu, ditemukan pula berbagai persoalan lain, mulai supplier datang dengan surat tagihan yang lama tidak terbayar, hingga permasalahan perpajakan.
“Kantor pajak sempat menghubungi saya terkait kesalahan laporan pajak di awal berdirinya Menantea. Selain itu, tim internal juga menemukan indikasi adanya fraud di dalam perusahaan,” ungkapnya.
Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk menyelamatkan bisnis Menanea. Mulai dari audit investigasi dengan melibatkan kantor akuntan publik, menjalin komunikasi intensif dengan para mitra, memberikan kompensasi kepada karyawan, melunasi tagihan bahan baku, hingga menyelesaikan kewajiban pajak.
“Semua itu kami lakukan dalam dua tahun terakhir, dan sebagian besar menggunakan dana pribadi. Namun kami menyadari, upaya tersebut belum mampu mengembalikan kepercayaan mitra dan pelanggan,” lanjut Jehian.
Demi menghindari permasalahan lebih dalam lagi di masa yang akan datang, akhirnya diputuskan untuk menutup Menantea, bisnis minuman kekinian tepat di usia 5 tahun.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026