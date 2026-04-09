Ressa Ungkap Ayah Biologisnya Orang Aceh, Begini Tanggapan Pihak Denada

Penyanyi Denada dan putranya, Ressa Rizky Rosano, akhirnya bertemu setelah sempat terlibat perseteruan. (Instagram: denadaindonesia)
JawaPos.com - Ressa Rizky Rosano menyatakan bahwa dirinya sudah tahu siapa ayah biologisnya. Pernyataan tersebut disampaikan saat Ressa melakukan siaran langsung di media sosial, dan potongan videonya sudah beredar luas.
Kala itu, Ressa mengatakan ayah kandungnya adalah pria asal Aceh. Namun sayangnya, dia enggan mengungkapkan nama secara terang ke hadapan publik.
Terkait pernyataan Ressa perihal ayah kandungnya, Risna Ories selaku menajer dari penyanyi Denada enggan memberikan tanggapan. Menurutnya, itu bukan ranahnya untuk angkat bicara.
"Seperti yang sempat aku bilang sebelumnya, ini bukan area aku. Maaf aku tidak bisa menanggapi," ujar Risna tegas.
Dia pun meminta agar pertanyaan itu sebaiknya disampaikan kepada Denada secara langsung. Karena dia yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
"Silakan ditanyakan ke yang bersangkutan langsung ya karena aku tidak tahu bagaimana, siapa, dan gimana-gimananya. Intinya aku tidak tahu," kelit Risna Ories.
"Ressa sudah tahu kok bapak Ressa siapa. Kalau dikasih tahu clue-nya pasti tahu semua. Orang Aceh, itu clue-nya," kata Ressa seraya mengaku berat untuk mengungkapkan nama terang.
Atas pernyataan anak pertama Denada itu, netizen langsung menduga ayah biologis Ressa Rizky Rosano adalah Teuku Ryan. Sejumlah netizen mengaku yakin dan percaya karena menulai adanya kemiripan wajah antara Ressa dengan Teuku Ryan.
