Kata Kuasa Hukum Soal Rachel Vennya Mendapat Ancaman hingga Kekerasan Fisik

JawaPos.com - Selebgram Rachel Vennya kabarnya mendapat ancaman hingga mengalami kekerasan fisik. Kabar tentang hal tersebut sempat beredar di kalangan wartawan.

Saat dikonfirmasi perihal dugaan ancaman yang dialami Rachel Vennya, Sangun Ragahdo selaku kuasa hukum membenarkannya berdasarkan informasi yang diterimanya.

"Untuk masalah ancaman saya tidak terlalu mendalami, cuma informasinya memang ada," kata Sangun Ragahdo saat ditemui di bilangan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).

Dia enggan bicara lebih lanjut apakah pengancaman dialami Rachel Vennya buntut adanya permasalahan dengan mantan suaminya, Niko Al Hakim alias Okin terkait sengketa Maslaah rumah atau tidak.

Sangun Ragahdo mengaku tidak mau terlalu membocorkan ke publik karena termasuk dari strategi dirinya untuk menghadapi permasalahan hukum.

"Terkait langkah-langkah hukum saya tidak akan terlalu membocorkan. Kita lihat saja nanti ke depannya gimana," kata Sangun Ragahdo.

Adapun terkait kabar Rachel Vennya mengalami kekerasan fisik sebagaimana terlihat seperti lebam pada wajahnya, Sangun Ragahdo secara tegas membantahnya. Sampai saat ini, sang selebgram tidak mengalami kekerasan fisik dari siapa pun.