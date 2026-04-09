Kata Kuasa Hukum Soal Rachel Vennya Mendapat Ancaman hingga Kekerasan Fisik

JawaPos.com - Selebgram Rachel Vennya kabarnya mendapat ancaman hingga mengalami kekerasan fisik. Kabar tentang hal tersebut sempat beredar di kalangan wartawan.
Saat dikonfirmasi perihal dugaan ancaman yang dialami Rachel Vennya, Sangun Ragahdo selaku kuasa hukum membenarkannya berdasarkan informasi yang diterimanya.
"Untuk masalah ancaman saya tidak terlalu mendalami, cuma informasinya memang ada," kata Sangun Ragahdo saat ditemui di bilangan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).
Dia enggan bicara lebih lanjut apakah pengancaman dialami Rachel Vennya buntut adanya permasalahan dengan mantan suaminya, Niko Al Hakim alias Okin terkait sengketa Maslaah rumah atau tidak.
Sangun Ragahdo mengaku tidak mau terlalu membocorkan ke publik karena termasuk dari strategi dirinya untuk menghadapi permasalahan hukum.
"Terkait langkah-langkah hukum saya tidak akan terlalu membocorkan. Kita lihat saja nanti ke depannya gimana," kata Sangun Ragahdo.
Adapun terkait kabar Rachel Vennya mengalami kekerasan fisik sebagaimana terlihat seperti lebam pada wajahnya, Sangun Ragahdo secara tegas membantahnya. Sampai saat ini, sang selebgram tidak mengalami kekerasan fisik dari siapa pun.
"Saya sudah konfirmasi, saya sempat kaget ya. Kalau benar terjadi seperti itu tentu tidak akan kita diamkan. Ternyata benar kepencet. Rachel mungkin syuting lama, capek, kepencet itu hal yang wajar," tuturnya.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven