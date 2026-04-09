Perselisihan Rachel Vennya dan Okin Berlanjut di Meja Perundingan Antar Kuasa Hukum

Selebgram Rachel Vennya tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (8/11/2021). Rachel Venya menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com
JawaPos.com - Ketegangan yang sempat terjadi antara selebgram Rachel Vennya dengan mantan suaminya, Niko Al Hakim alias Okin, masih terus berlanjut dan belum menemukan titik terang sampai sekarang.
Namun kini, permasalahan diambil alih oleh kuasa hukum masing-masing untuk tujuan menemukan jalan penyelesaian terbaik yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Pengacara Okin dan pengacara dari Rachel Vennya sudah melakukan pertemuan untuk membicarakan masalah rumah yang menjadi objek sengketa yang muncul diantara mereka.
Pihak Okin menyodorkan sejumlah poin untuk dipertimbangkan oleh pihak Rachel Vennya guna membuka peluang terjadinya perdamaian supaya permasalahan tidak terus berlarut-larut.
Baca Juga:Series Tante Sonya Kisahkan Age-Gap Romance, Maxime Bouttier Akui Mirip dengan Kisah Hidupnya
"Ada beberapa poin yang diajukan oleh Saudara Niko," ujar Sangun Ragahdo selaku kuasa hukum Rachel Vennya saat ditemui di bilangan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).
Pihak Rachel Vennya enggan menyebutkan isi dari daftar poin yang ditawarkan pihak Okin untuk mengakhiri permasalahan atas rumah dimana uang dari keduanya sudah masuk untuk rumah itu.
"Belum ada poin yang disepakati. Karena saya harus mendiskusikan dulu dengan Rachel, saya kan kepanjangan tangan dari klien kami," tutur Sangun Ragahdo.
Dia enggan mengungkapkan isi dari sejumlah poin yang ditawarkan pihak Okin dengan alasan tidak mau mendahului klien. Sangun Ragahdo merasa kliennya harus tahu terlebih dahulu poin-poinnya sebelum diketahui oleh publik.
Pihak Rachel Vennya menaruh harapan besar Okin benar-benar memegang pernyataannya, sebagaimana tertuang dalam sejumlah poin perjanjian.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven