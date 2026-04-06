Bantah Rachel Vennya, Okin Tegaskan Bertanggung Jawab ke Anak, Termasuk Nafkah Mut'ah

JawaPos.com - Selebgram Rachel Vennya sempat curhat di media sosial terkait mantan suaminya, Niko Al Hakim alias Okin, tidak memberikan nafkah ke anak-anak dan juga tidak memberikan nafkah mut'ah kepada dirinya sebagai konsekuensi dari terjadinya perceraian.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Okin menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab ke anak dan juga akan membayarkan nafkah mut'ah yang merupakan hak dari Rachel Vennya.

"Rasanya nggak fair kalau yang bersangkutan berstatement seakan-akan gue nggak kasih 'nafkah'. Dan untuk uang mut'ah nya sendiri, tidak pernah terucap dari mulut gue untuk tidak membayarkan, dan yang bersangkutan pun tahu mengenai hal itu," keluh Okin.

Dia tidak memberikan nafkah selama ini dalam bentuk uang bulanan untuk anak-anak karena sempat terjadi kesepakatan antara Okin dengan Rachel Venya. Dalam kesepakatan tersebut, mereka sepakat nafkah anak dari Okin dibayarkan dalam bentuk cicilan rumah saja dan rumah itu nantinya untuk anak-anak.

Hal itu disepakati mereka karena cicilan rumah dan kewajiban memberikan nafkah anak angkanya kurang lebih sama. Kesepakatan tersebut terjadi setelah adanya ketetapan bahwa rumah itu jatuh ke tangan Okin pada saat terjadi perceraian dengan Rachel Vennya.

"Gue mengakui memang ada beberapa kali kelalaian pada tahun 2023 dalam membayarkan kewajiban dikarenakan pada saat itu gue sedang menghadapi case dalam bisnis," aku Okin.

Berhubung masalah rumah terus melahirkan konflik, untuk tujuan mengakhirinya, Okin akhirnya memutuskan untuk kembali ke kesepakatan awal bahwa rumah itu adalah miliknya. Dia mau menjual rumah itu supaya tidak ada lagi konflik di masa depan dengan Rachel Vennya terkait masalah rumah.

"Sekali lagi gue tegaskan, karena deal-dealan secara verbal ini akhirnya tidak berjalan dengan baik, maka (sesuai dengan perbincangan dengan yang bersangkutan pada Selasa lalu) terkait deal-dealan verbal ini, akan dikembalikan kepada hakekatnya," kata Okin.