Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

JawaPos.com - Brian Ardianto, salah satu chef jebolan MasterChef Indonesia Season 5, meninggal di usia muda, 35 tahun, pada hari ini, Senin (6/4). Kabar duka tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi masterchefina.

Sebelum meninggal, Brian Ardianto sempat meminta maaf kepada netizen dan para followers dirinya di media sosial apabila ada perkataan, tindakan, atau candaannya yang kurang berkenan di hati mereka selama ini.

"Atas ucapan, candaan atau perbuatan yg menyinggung, menyakiti atau kalian nggak berkenan, secara tulus aku minta maaf," tulis Brian Ardianto.

"Buat konten yang nggak sesuai sama ekspektasi, beda selera, atau bahkan gagal aku juga minta maaf. Dm, komen, pertanyaan, request atau apa pun yang nggak aku respons (sengaja ataupun nggak), atau tidak aku balas dengan baik, aku juga minta maaf," imbuhnya.

Tak hanya itu, Brian Ardianto juga sempat menyinggung soal utang atau janji yang belum ditepatinya. Apabila ada, Brian meminta supaya diberi tahu agar dia dapat melunasinya dengan sesegera mungkin.

"Nggak gimana gimana, merasa lagi ada di momen yang tepat aja buat bilang kayak gini. Semoga kita sehat-sehat lahir batin ya. Amin. love you," tandas Brian Ardianto.

Brian sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jogjakarta beberapa waktu lalu atas penyakit yang dideritanya.

Brian Ardianto sempat mengabarkan bahwa kondisi kesehatannya sudah membaik usai menjalani perawatan di rumah sakit. Dia pun sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada dokter dan perawat yang menanganinya dengan baik.