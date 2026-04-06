Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Meninggal di Usia 35 Tahun

JawaPos.com - Brian Ardianto, salah satu chef jebolan MasterChef Indonesia Season 5 meninggal dunia pada hari ini, Senin (6/4). Dia mengembuskan napas terakhir di usia 35 tahun.

Kabar duka tersebut disampaikan akun Instagram resmi MasterchefIna. Di sana, ditampilkan foto Brian Ardianto dengan disertai ungkap duka.

"Innalillahi wainna ilaihi raji'un. Kabar duka meninggalnya @brianardianto alumni MasterChef Indonesia season 5, yang berpulang ke rahmatullah," tulis akun tersebut.

Meninggalnya Brian Ardianto tentu saja menjadi kesedihan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, didoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah ini.

"Semoga keluarga yang ditinggakan diberi ketabahan dan keikhlasan. Dan Almarhum dilapangkan kuburnya. Aamin," imbuhnya.

Brian Ardianto sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jogjakarta atas penyakit yang dideritanya.

Brian Ardianto sempat menyatakan kondisi kesehatannya sudah membaik setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari di rumah sakit. Dia pun sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada dokter dan perawat yang menanganinya.

Namun sayangnya, Tuhan punya rencana yang lebih indah untukmya. Brian Ardianto dinyatakan meninggal dunia pada hari ini setelah sempat berjuang melawan penyakit yang dideritanya.