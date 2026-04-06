Ekonominya Drop, Fanny Fadillah Tak Bisa Tidur hingga Turun Berat Badan

JawaPos.com - Aktor Fanny Fadillah mengungkapkan kondisi ekonominya mengalami penurunan sangat drastis gara-gara pandemi Covid-19 beberapa tahun silam.

Pekerjaannya pada saat itu sangat terganggu karena adanya larangan untuk berkerumun guna menghindari penyebaran virus korona. Sementara proses syuting mengharuskan adanya interaksi atau kedekatan fisik dengan lawan main.

"Itu drop sekali (kondisi ekonomi) karena memang kan ada larangan tidak boleh kumpul orang-orang banyak dan segala macam," kata Fanny Fadillah di kanal YouTube MIR Productions.

Pandemi Covid-19 tidak hanya menguras tabungannya. Fanny Fadillah juga mengaku sampai harus menjual kendaraan bermotor untuk memastikan hidup bersama keluarga tetap berjalan.

"Saya kena mental, drop banget. Saya biasanya gampang tidur, tiba-tiba susah tidur. Berat badan turun bukan karena sakit, tapi karena pikiran. Mikirin, besok harus gimana, makan anak-anak gimana, dan segala macam," ungkapnya.

Fanny Fadillah sama sekali tidak punya persiapan untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang berlangsung cukup lama selama beberapa tahun. Dia juga tidak memiliki pendapatan lain di luar pekerjaannya di dunia hiburan.

"Kendaraan sampai habis buat buat bayar segala macam, karena memang saya nggak punya usaha sampingan yang lain gitu kan. Pemasukan yang ada paling cuma cukup buat bayar listrik," ungkapnya.