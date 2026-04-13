Rumah Dikabarkan Disita Bank, Fanny Fadillah: Masuk Proses Lelang

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari aktor Fanny Fadillah. Rumah yang selama ini ditempatinya dikabarkan disita oleh salah satu bank karena adanya kewajiban yang belum dapat dipenuhi.

Menanggapi kabar tersebut, Fanny Fadillah akhirnya buka suara. Ia mengakui memang memiliki kewajiban kepada salah satu bank dan mengalami kendala pembayaran akibat kondisi ekonominya yang menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir.

"Sekarang masuk proses lelang, tapi rumah itu masih ditempati sampai sekarang," ujar Fanny Fadillah.

Fanny menjelaskan, kondisi finansialnya sangat terpukul sejak beberapa tahun belakangan. Selama ini, dia mengandalkan penghasilan dari dunia hiburan sebagai sumber pemasukan utama dan satu-satunya.

Ketika pekerjaan di dunia seni peran mulai tersendat, dampaknya langsung sangat terasa pada kondisi keuangannya. Satu per satu aset yang dimiliki seperti mobil dan motor terpaksa dijual demi memenuhi kebutuhan hidup dirinya bersama keluarga.

"Setelah motor dan mobil sudah saya jual, saya kemudian menggadaikan rumah ke bank. Saya sisihkan uang untuk cicilan selama satu tahun dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan," kata Fanny Fadillah.

Sejak tahun 2024, dia mengaku semakin kesulitan membayar cicilan rumah. Meski pihak bank sebenarnya memberikan kemudahan, kondisi keuangan yang belum membaik membuatnya tetap merasa kesulitan memenuhi untuk kewajibannya.

"Pihak bank bilang kalau ada tunggakan segini, rumah akan masuk proses lelang," tutur Fanny.