Tegaskan Bukan untuk Anak, Ini Alasan Okin Putuskan Jual Rumah

Hubungan Okin dan mantan istrinya, Rachel Vennya, menegang dipicu permasalahan rumah. (Instagram: okintph)
JawaPos.com - Niko Al Hakim alias Okin membantah pernyataan mantan istrinya, Rachel Vennya, soal dirinya mau menjual rumah milik anak-anaknya. Baginya, pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Okin menegaskan rumah yang mau dijual itu merupakan rumah miliknya berdasarkan ketetapan pada saat terjadi perceraian antara dirinya dengan Rachel Vennya, beberapa tahun silam.
Okin membenarkan bahwa Rachel Vennya memang sempat meminta nafkah anak-anak dalam bentuk rumah itu karena tanggung jawab memberikan nafkah kurang lebihnya sama dengan cicilan rumah. Mereka pun sepakat dan Okin sempat meminta Rachel Vennya untuk balik nama.
Okin mengaku, dirinya sejak awal meminta agar rumah itu dilakukan balik nama untuk tujuan menghindari konflik di masa yang akan datang. Akan tetapi usulan Okin tidak ditindaklanjuti secara positif oleh sang mantan.
"Harapan gue, hanya ingin menjalankan hubungan baik demi keberlangsungan hidup anak-anak tanpa ada sangkut paut mengenai harta benda," ujar Okin di akun media sosialnya.
Di tengah perjalanan, terjadi konflik antara Okin dengan Rachel Vennya terkait rumah itu dan juga terkait dengan hubungan mereka pasca cerai. Okin merasa itu sudah tidak sehat, berpotensi terus menciptakan konflik panjang di masa yang akan datang.
Okin akhirnya berbincang dengan Rachel Vennya untuk minta rumah itu lagi sebagai miliknya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal saat terjadi perceraian. Rachel Vennya, berdasarkan chat yang diperlihatkan Okin, setuju dan meminta nafkah anak-anak dalam bentuk uang.
Okin akhirnya membuat keputusan untuk menjual rumah itu dengan alasan untuk menghindari konflik berkepanjangan dengan Rachel Vennya.
"Karena semua masalah ini sudah terlalu panjang dan terlalu jauh, gue memutuskan untuk menjual rumah tersebut karena gue merasa banyak timbulnya perselisihan," ungkap Okin.
