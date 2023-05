Salma Salsabil Juara Indonesian Idol Musim Ke-12: Buah Manis Pressure Setiap Minggu

JawaPos.com – Memiliki suara bulat utuh ditunjang kemampuan musikalitas yang tinggi mengantarkan Salma Salsabil menjadi juara Indonesian Idol musim ke-12. Perolehan suara untuk gadis asal Probolinggo, Jawa Timur, itu mengalahkan Nabila Taqiyyah rivalnya asal Aceh yang akhirnya menempati posisi runner-up. Penampilan Salma di pergelaran Result & Reunion pada Senin (22/5) malam lalu begitu luar biasa.

Sebagai pembuka, Salma dan Nabila tampil koploan bareng menyanyikan lagu Sewu Kuto, Kuthidieng, Angel, dan Pasang Jabet. Lalu, mereka juga membawakan dua lagu The Groove berjudul Dahulu dan Satu Mimpiku bersama Paul dan Rony.

Para finalis perempuan Indonesian Idol 2023, kecuali Salma dan Nabila, lalu berduet dengan Mahalini membawakan Sisa Rasa, Melawan Restu, dan Bawa Dia Kembali. Keduanya kembali ikut bergabung ke atas panggung di lagu Kisah Sempurna yang juga diciptakan Mahalini.

Mengawali aksi solonya dengan membawakan lagu Just the Way You Are, Salma berhasil menyanyikan lagu milik Bruno Mars tersebut dengan ciri khasnya. Aksi panggung Salma yang energik membuat aura bintangnya semakin terpancar.

Penampilan itu pun diganjar standing ovation dari juri yang terdiri atas Rossa, David Bayu, Bunga Citra Lestari, Anang Hermansyah, dan Judika.

Setelah acara, Salma menceritakan kebahagiaannya. Menikmati lagu dalam setiap penampilannya menjadi salah satu rahasianya kerap mendapat pujian dari juri.

’’Alhamdulillah, luar biasa bersyukur, ya. Memang ini tujuannya. Aku sih fun aja, bukan kayak kompetisi. Apalagi, malam ini aku bisa reunian bareng sama kontestan yang lain,” ujar Salma.

Salma selalu konsisten menjaga penampilan apiknya di setiap pekan hingga kerap menjadi trending topic. Tak memungkiri, Salma menyebut hal itu terkadang menjadi beban tersendiri untuknya saat tampil di pekan selanjutnya.

’’Bagi aku itu adalah bonus, tapi jadi salah satu pressure juga kalau nggak trending tuh orang akan gimana,’’ jelasnya.

Namun, kekhawatiran itu dapat dientaskan dengan usaha dan kekuatan pikirannya untuk selalu memberikan penampilan terbaik. Menjadi juara Indonesia Idol 2023, Salma mengaku tidak memusingkan stigma negatif bahwa runner-up akan lebih tenar dan panjang umur di industri musik.

Dia mengaku telah menyiapkan mental baja untuk memulai perjalanan di industri hiburan tanah air. ’’Aku ngalir aja, rezeki udah ada yang ngatur. Mau naik atau tidak aku syukuri dengan ikhlas karena aku tulus berkarya,’’ terangnya.

Salma juga telah berencana menetap di Jakarta demi membangun karier bermusiknya. Berstatus sebagai perantau tidak lagi menjadi hal baru yang menyulitkan. Sebab, sebelum ikut kompetisi tersebut, Salma sedang mengenyam pendidikan di Jogjakarta.