Semesta Berpesta 2026 Dimeriahkan Salma Salsabil, KOTAK, Nidji, Barasuara, hingga The Changcuters

JawaPos.com - Semesta Berpesta 2026 siap digelar di sejumlah kota di Tanah Air setelah pada tahun lalu sukses menghibur para penonton lebih dari 200 ribu.

Semesta Berpesta 2026 akan melakukan roadshow di 8 kota. Dimulai pada 25 April 2026 akan menyambangi Bali. Kemudian disusul Jogjakarta, Malang, Bandung, Bogor, Bekasi, Makassar, dan puncaknya di Jakarta pada 15–16 Agustus 2026.

Deretan musisi siap memeriahkan Semesta Berpesta 2026. Mereka adalah KOTAK, Lomba Sihir, Nidji, Barasuara, The Changcuters, Rony Parulian, Aftershine, Salma Salsabil, dan lain-lain yang akan diumumkan di kemudian hari.

"Semesta Berpesta bukan hanya event, tapi ekosistem. Kami ingin menciptakan ruang di mana semua orang dari kreator, brand, hingga komunitas bisa terhubung, berkolaborasi, dan merayakan pop culture Indonesia bersama,” kata Apreyvita Wulansar selaku Managing Director B-Universe selaku penyelenggara.

Semesta Berpesta 2026 dirancang semakin imersif melalui empat pilar utama. Pertama, Suara Semesta (The Ultimate Anthem). Panggung musik yang menyatukan artis dan penonton dalam momen sing along yang emosional dan tidak terlupakan.

Kedua, Suara Rasa (The Symphony of Taste). Surga kuliner yang menggabungkan legenda lokal, tren viral, hingga eksplorasi rasa dari pelaku UMKM.

Ketiga, Suara Gaya (The Loudness of Style). Ruang ekspresi bagi komunitas kreatif untuk menampilkan identitas melalui fashion, dance, dan subkultur lainnya.