Wooyoung ATEEZ Hiatus Usai Mendapat Sambutan Luar Biasa di Jepang

Antusiasme para penggemar di Jepang akan penampilan boy grup beranggotakan 8 orang itu mulai diketahui dari tiket manggung yang sold out. Konser ATEEZ 'The Fellowship: Break the Wall' di Tokyo pada 2 dan 3 Mei sold out atau terjual habis. Demikian juga dengan konser di Kobe pada tanggal 6 dan 7 Mei.