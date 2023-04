BLACKPINK Rayakan Capaian di Pekan Kedua Coachella: PINKCHELLA in Your Area

JawaPos.com – Di akhir pekan kedua festival musik Coachella pada Sabtu (22/4) waktu setempat, BLACKPINK kembali memanaskan Indio, California, area festival berlangsung. Di panggung utama, Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa bersama para BLINK –sebutan fans BLACKPINK– merayakan capaian mereka sebagai headliner festival musik dan seni terbesar Amerika Serikat itu.

Bahkan, istilah ’’PINKCHELLA” –gabungan dari BLACKPINK dan Coachella– marak beredar, saking kuatnya performa dan pengaruh girlband yang debut pada 2016 itu.

Sebelum tampil, beberapa fan project tampak menghiasi langit venue. Fanbase masing-masing personel menerbangkan banner di atas gurun Indio. Tagar #PINKCHELLA maupun yang menyebut BLACKPINK dan Coachella juga menduduki peringkat atas trending topic.

Baca Juga: Biaya Produksi Belasan Miliar, Produser Yakin Raup Jutaan Penonton

Di atas panggung, empat personel grup pelantun Pink Venom itu mengaku belum percaya tampil di acara tersebut. ’’We f***ing did it! Seperti kalian lihat, kami sudah mengerahkan segalanya di panggung ini,’’ kata Jennie jelang penampilan encore.

BLACKPINK menjadi artis K-pop pertama yang tampil sebagai headliner Coachella. Pada 2019, mereka tercatat sebagai grup perempuan K-pop pertama yang manggung di Coachella.

Rose mengakui, tampil sebagai headliner adalah capaian besar buat mereka. ’’What the f*ck are we doing? Kami jadi penampil utama Coachella. BLINK, kalian percaya, enggak? Ini adalah mimpi kami, para perempuan yang bekerja sangat keras dari Korea. Coachella, BLINK, kami ingin kalian semua mengenang momen ini, karena semua ini milik kita,” paparnya.

Baca Juga: Penjelasan KAI Commuter Terkait Penumpukan Penumpang di Stasiun Bogor

Sementara itu, Jisoo menyampaikan ucapan terima kasihnya dalam bahasa Korea. Dibantu Rose yang menerjemahkan buat para penggemar. Pelantun Flower itu tidak percaya bisa kembali ke Coachella setelah empat tahun.

’’Aku enggak tahu berapa banyak penonton (saat itu). Tapi, sekarang kami bisa merasakan betapa banyaknya cinta yang kalian berikan buat kami. Aku cinta kalian semua!” imbuhnya.

Kurang lebih 90 menit, BLACKPINK menghibur BLINK yang hadir di area festival atau menonton via kanal YouTube Coachella dan BLACKPINK. Sejumlah lagu hit dibawakan. Keempat member pun tampil solo membawakan lagu masing-masing.

Baca Juga: Sidak Tempat Wisata, Gubernur Khofifah Titip Pesan Tetap Jaga Protokol Kesehatan

BLACKPINK menutup panggung malam itu dengan hangat. Keempat personel saling berpelukan saat turun panggung. Usai acara, Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa juga merayakan pekan kedua PINKCHELLA bersama kru, band, dan para dancer.

Setelah menuntaskan panggung Coachella, kuartet asuhan YG Entertainment itu masih akan berada di Amerika. Pada 26-27 April, mereka bakal melanjutkan konser Born Pink World Tour di Meksiko. (Billboard/NME/fam/c18/len)