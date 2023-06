Reaksi Zoe Saldana Usai Film 'Avatar 5' Bakal Tayang Pada 2031

JawaPos.com - Disney secara resmi mengumumkan bahwa tiga sekuel film "Avatar" diputuskan untuk diundur perilisannya. Film "Avatar 3" yang awalnya direncanakan akan tayang pada 2024 bergeser ke 19 Desember 2025, “Avatar 4” ke 21 Desember 2029, dan "Avatar 5" diundur ke 19 Desember 2031.

Berdasarkan jadwal penayangan tersebut, maka film terakhirnya atau Avatar 5 akan tayang setelah 22 tahun dari film pertamanya yang tayang pada tahun 2009 silam. Zoe Saldana memberikan reaksi film Avatar 5 akan tayang pada 2031. Dia mengaku usianya kala itu sudah berusia 53 tahun.

"Saya akan berusia 53 tahun saat Avatar terakhir keluar, ” ujar Zoe Saldana sambil bercanda dengan menampilkan emoji wajah terkejut di akun media sosialnya, dikutip dari Variety.

Pemeran Neytiri dalam film arahan sutradara James Cameron mengambil project ini disaat usianya baru 27 tahun. Dia pun tidak menyangka akan mengakhirinya disaat usianya sudah lebih dari setengah abad.

Sam Worthington yang berperan sebagai Jake Sully dalam waralaba ini akan berusia 55 tahun ketika film Avatar 5 tayang di bioskop. Sedangkan sang sutradara, Cameron, akan berusia 77 tahun.

Film Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water sempat diragukan sejumlah pihak akan berhasil meraup kesuksesan seperti film pertamanya yang sukses menjadi film terlaris sepanjang masa meraup pendapatan kotor USD 2,9 miliar.

Akan tetapi Cameron berhasil membungkam orang-orang yang pesimistis terhadap sekuelnya dengan Avatar 2 meraup penghasilan USD 2,3 miliar untuk penjualan tiket di seluruh dunia dan menjadi film ketiga dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang sejarah.