Berikut Deretan Lagu Aldi Taher yang Dibuat Terinspirasi dari Publik Figur

Saat peristiwa dugaan perselingkuhan Nissa Sabyan dengan Ayus Sabyan viral mencuri perhatian publik luas, Aldi Taher tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dia menciptakan lagu berjudul Nissa Sabyan I Love You So Much. Lagu ini dibuat suami Salsabilih untuk menyemangati vokalis grup musik Sabyan Gambus di tengah santernya hujatan netizen terhadap dirinya.