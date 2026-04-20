Abdul Rahman
20 April 2026, 18.51 WIB

Inara Rusli Klaim Tak Melakukan Hubungan Intim dengan Insanul Fahmi, Mawa: Bukti Lengkapnya Ada

Influencer Wardatina Mawa. (Instagram: wardatinamawa)

JawaPos.com - Pernyataan pihak Inara Rusli yang menyatakan tidak ada hubungan intim sama sekali dengan Insanul Fahmi sampai detik ini meski mengaku telah menjadi pasangan suami-istri dengan adanya pernikahan siri pada Agustus 2025, mendapat tanggapan dari influencer Wardatina Mawa.

Mawa masih tetap memperlihatkan ekspresi santai meski Inara Rusli mengklaim tidak ada hubungan intim dengan suaminya, Insanul Fahmi, sehingga kasus perzinahan dinilai tidak relevan.

Sebaliknya, Wardatina Mawa mengaku punya bukti kuat berupa video yang dapat membantah semua narasi dari Inara dan Insanul soal bantahan mereka melakukan hubungan badan.

"Biarkan Allah nanti yang akan memberikan (hukuman), tapi kok nggak ngaku sih?," kata Mawa.

Menurut pernyataan pihak Inara Rusli, sejumlah potongan video yang dijadikan bukti dalam kasus dugaan perzinahan oleh Wardatina Mawa tidak memperlihatkan adanya hubungan selayaknya suami istri. Video itu hanya menunjukkan mereka berada di sebuah ruangan remang-remang.

Selain itu, pihak Inara Rusli juga mengaku bukti video yang diberikan Wardatina Mawa sudah melalui proses editing sehingga tidak lagi memperlihatkan video aslinya.

Meski disangkal Inara Rusli, Mawa tetap pada keyakinan awal telah terjadi perzinahan antara suaminya, Insanul Fahmi, dengan Inara. Dia pun mengaku memiliki bukti yang sangat kuat berupa video panjangnya.

"Video 2 menit, video 2 jam ada di gua. Intinya buktinya ada, videonya ada, kan tidak mungkin saya tunjukkan ke kalian," kata Mawa.

