CCEP Andalkan PLTS dan REC untuk Capai Target 100 Persen Energi Terbarukan pada 2030

JawaPos.com - Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia terus memperluas pemanfaatan energi terbarukan di fasilitas produksinya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mendukung target penggunaan 100 persen energi terbarukan secara global pada 2030.

PACS Director CCEP Indonesia Dhedy Adi Nugroho mengatakan, perusahaan menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut. Tak hanya memanfaatkan PLTS Atap, tapi juga Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN.

"Strateginya menggunakan energi terbarukan lewat solar panel. Selain itu, kami juga menggunakan REC dari PLN," ujar Dhedy saat ditemui pada sela-sela peresmian PLTS Atap, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (4/11).

Hingga saat ini, kapasitas PLTS Atap yang telah terpasang di fasilitas CCEP Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 11 megawatt (MW). Jumlah tersebut berasal dari sejumlah fasilitas, yakni Bekasi 1, Pasuruan, dan Semarang.