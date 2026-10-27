8 Alasan Kebingungan di Tempat Kerja Menguras Energi Perempuan yang Berprestasi

seseorang yang terkuras energinya di tempat kerja / foto: Magnific/faststocklv

JawaPos.com - Ada jenis kelelahan di tempat kerja yang tidak selalu terlihat dari luar.

Bukan karena terlalu banyak rapat. Bukan semata-mata karena pekerjaan menumpuk. Bahkan bukan selalu karena jam kerja yang panjang.



Kadang-kadang, yang paling menguras energi justru adalah kebingungan.



Kebingungan tentang apa yang sebenarnya diharapkan. Kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Kebingungan karena atasan memberikan pesan yang berubah-ubah. Kebingungan karena seseorang diminta mengambil inisiatif, tetapi ketika mengambil keputusan justru dikritik. Atau kebingungan karena aturan tidak tertulis membuat seseorang harus terus menebak-nebak bagaimana seharusnya ia bersikap.



Bagi perempuan yang berprestasi, situasi seperti ini dapat terasa sangat melelahkan.



Perempuan yang terbiasa bekerja dengan baik biasanya memiliki standar yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah, membaca situasi, memenuhi target, dan mencari cara agar pekerjaan berjalan lebih baik.



Namun, ada satu hal yang sulit diatasi bahkan oleh orang yang sangat kompeten: lingkungan kerja yang tidak jelas.



Secara psikologis, manusia membutuhkan sejumlah prediktabilitas untuk mengatur perhatian, emosi, dan perilaku. Ketika lingkungan terus memberikan sinyal yang tidak konsisten, otak harus bekerja lebih keras untuk memahami apa yang sedang terjadi.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang bisa pulang dari kantor dalam keadaan sangat lelah, meskipun secara fisik tidak melakukan pekerjaan yang berat.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (27/10), terdapat delapan alasan mengapa kebingungan di tempat kerja dapat menguras energi perempuan yang berprestasi.



1. Kebingungan Memaksa Otak Terus-Menerus "Memecahkan Teka-Teki"



Pekerjaan sebenarnya sudah membutuhkan energi mental.



Kita harus mengingat informasi, mengambil keputusan, menentukan prioritas, memecahkan masalah, mengendalikan emosi, dan berkomunikasi dengan orang lain.



Ketika lingkungan kerja jelas, sebagian besar energi mental dapat digunakan untuk pekerjaan utama.



Namun, ketika situasinya ambigu, muncul pekerjaan mental tambahan:



"Sebenarnya mereka maunya apa?"



"Apakah saya harus mengambil keputusan sendiri?"



"Kenapa kemarin saya diminta melakukan A, tetapi hari ini dipertanyakan karena melakukan A?"



"Apakah ini memang kesalahan saya?"



"Apakah saya terlalu agresif kalau menyampaikan pendapat?"



"Kalau saya diam, apakah saya dianggap tidak kompeten?"



Pertanyaan-pertanyaan semacam ini mungkin terlihat sederhana. Tetapi jika muncul berulang kali, semuanya menjadi beban kognitif.



Dalam psikologi, perhatian dan kapasitas mental manusia tidak tidak terbatas. Ketika sebagian besar perhatian digunakan untuk memahami situasi yang tidak pasti, energi yang tersedia untuk tugas utama ikut berkurang.



Inilah sebabnya seseorang bisa merasa:



"Saya sebenarnya mampu melakukan pekerjaan ini. Tapi kenapa saya merasa sangat lelah?"



Jawabannya bisa jadi bukan karena pekerjaannya terlalu sulit.



Bisa jadi karena Anda mengerjakan dua pekerjaan sekaligus.



Pekerjaan pertama adalah pekerjaan yang tertulis dalam deskripsi jabatan.



Pekerjaan kedua adalah pekerjaan tersembunyi: terus-menerus mencari tahu bagaimana sistem di sekitar Anda bekerja.



Bagi perempuan berprestasi, hal ini bisa semakin melelahkan karena mereka biasanya memiliki dorongan kuat untuk memahami masalah dan menemukan solusi.



Mereka tidak nyaman membiarkan sesuatu berjalan tanpa kejelasan.



Akibatnya, semakin tidak jelas lingkungan kerja, semakin besar pula energi yang digunakan untuk mencari kepastian.



2. Ketidakjelasan Membuat Perempuan Berprestasi Lebih Sering Meragukan Diri Sendiri



Ada perbedaan besar antara "Saya tidak tahu" dan "Saya tidak tahu apakah saya sebenarnya mampu."



Kebingungan di tempat kerja dapat perlahan menggeser seseorang dari pertanyaan pertama menuju pertanyaan kedua.



Awalnya:



"Instruksinya kurang jelas."



Lama-kelamaan berubah menjadi:



"Mungkin saya yang kurang memahami."



Kemudian:



"Jangan-jangan saya memang tidak cukup bagus."



Ini adalah salah satu dampak psikologis yang berbahaya dari lingkungan yang tidak konsisten.



Ketika standar keberhasilan tidak jelas, seseorang kehilangan alat ukur yang objektif untuk mengevaluasi dirinya.



Jika target jelas, kita bisa mengetahui apakah pekerjaan selesai atau belum.



Jika indikator keberhasilan jelas, kita dapat mengetahui apakah performa memenuhi harapan.



Tetapi jika standar terus berubah, seseorang tidak lagi memiliki pijakan yang stabil.



Akibatnya, perempuan yang sebenarnya kompeten dapat mulai melakukan self-monitoring secara berlebihan.



Mereka terus memeriksa:



"Apakah saya salah bicara?"



"Apakah saya terlalu banyak bertanya?"



"Apakah saya terlalu cepat mengambil keputusan?"



"Apakah saya kurang terlihat?"



"Apakah saya terlalu terlihat?"



Ironisnya, semakin tinggi kemampuan seseorang untuk melakukan evaluasi diri, semakin mudah ia terjebak dalam evaluasi yang berlebihan ketika lingkungan tidak memberikan umpan balik yang jelas.



Perempuan berprestasi sering kali memiliki standar internal yang tinggi.



Karena itu, ketika lingkungan memberikan sinyal yang membingungkan, mereka tidak selalu langsung menyalahkan sistem.



Mereka bisa lebih dulu bertanya:



"Apa yang harus saya perbaiki dari diri saya?"



Padahal belum tentu masalahnya berasal dari dirinya.



3. Ketidakpastian Mengaktifkan Kewaspadaan Psikologis



Manusia cenderung merasa lebih aman ketika dapat memprediksi apa yang akan terjadi.



Kita tidak harus mengetahui masa depan secara sempurna. Tetapi kita membutuhkan pola yang cukup konsisten untuk membuat keputusan.



Sebaliknya, lingkungan yang tidak dapat diprediksi membuat seseorang lebih waspada.



Misalnya, seorang karyawan memiliki atasan yang hari ini memberikan kebebasan mengambil keputusan, tetapi minggu berikutnya marah karena keputusan tersebut dibuat tanpa konsultasi.



Apa yang terjadi?



Pada akhirnya, karyawan tersebut tidak lagi hanya memikirkan pekerjaannya.



Ia mulai memikirkan reaksi atasannya.



Sebelum mengirim email, ia membaca ulang berkali-kali.



Sebelum menyampaikan ide, ia mencoba menebak respons orang lain.



Sebelum mengambil keputusan, ia mempertimbangkan berbagai kemungkinan kritik.



Secara psikologis, ini membutuhkan energi.



Perhatian yang seharusnya digunakan untuk menciptakan sesuatu akhirnya digunakan untuk mengantisipasi ancaman sosial.



Dan ancaman sosial tidak selalu berarti sesuatu yang ekstrem.



Kadang-kadang bentuknya sangat halus:



takut dianggap tidak kompeten,



takut mengecewakan,



takut membuat kesalahan,



takut dianggap terlalu dominan,



takut dianggap sulit diajak bekerja sama,



takut kehilangan kepercayaan,



atau takut membuat keputusan yang kemudian dipersalahkan.



Perempuan yang berprestasi sering berada dalam posisi yang menarik.



Mereka diharapkan percaya diri, tetapi tidak terlalu dominan.



Diharapkan tegas, tetapi tetap menyenangkan.



Diharapkan memiliki inisiatif, tetapi tetap berhati-hati.



Diharapkan mampu bekerja mandiri, tetapi harus tahu kapan meminta persetujuan.



Jika lingkungan kerja tidak memberikan batas yang jelas, semua tuntutan tersebut dapat menciptakan beban psikologis tambahan.



4. Kebingungan Memicu Overthinking dan Rumination



Ada perbedaan antara berpikir untuk menyelesaikan masalah dan berpikir berulang kali tanpa mendapatkan penyelesaian.



Yang pertama produktif.



Yang kedua bisa menjadi rumination atau perenungan berulang.



Misalnya, seorang perempuan mendapatkan komentar samar dari atasannya:



"Kamu perlu lebih memperhatikan cara kamu bekerja dengan tim."



Komentar itu tidak spesifik.



Tidak ada contoh perilaku.



Tidak ada indikator perubahan yang jelas.



Tidak ada penjelasan mengenai apa yang sebenarnya harus diperbaiki.



Orang yang berprestasi mungkin tidak langsung melupakannya.



Ia bisa memikirkannya setelah rapat.



Kemudian saat perjalanan pulang.



Kemudian ketika mandi.



Kemudian sebelum tidur.



"Apakah saya terlalu keras?"



"Siapa yang mengeluh?"



"Apakah saya salah?"



"Sejak kapan mereka melihat saya seperti itu?"



"Apakah karier saya bermasalah?"



Inilah bagaimana satu komentar singkat dapat berubah menjadi berjam-jam aktivitas mental.



Masalahnya, rumination sering memberikan ilusi bahwa kita sedang mencari solusi.



Padahal kita bisa saja hanya mengulang pertanyaan yang sama tanpa memperoleh informasi baru.



Kebingungan memperbesar kemungkinan terjadinya proses ini karena otak tidak memiliki informasi yang cukup untuk menutup sebuah masalah.



Ketika masalah memiliki jawaban yang jelas, pikiran lebih mudah melepaskannya.



Ketika tidak ada jawaban, otak terus kembali kepadanya.



5. Perempuan Berprestasi Sering Merasa Harus "Membuktikan" Kompetensinya



Bagi sebagian perempuan, pencapaian profesional bukan sekadar tentang hasil kerja.



Ada tekanan sosial yang lebih luas mengenai bagaimana perempuan seharusnya tampil di tempat kerja.



Mereka mungkin merasa perlu membuktikan bahwa mereka memang kompeten.



Ketika lingkungan kerja jelas, performa dapat menjadi bukti yang relatif konkret.



Tetapi ketika aturan dan ekspektasi tidak jelas, pembuktian menjadi jauh lebih melelahkan.



Seseorang mungkin mulai bekerja lebih keras daripada yang diperlukan.



Datang lebih awal.



Pulang lebih malam.



Membaca ulang pekerjaan berkali-kali.



Mengambil tanggung jawab tambahan.



Membantu rekan kerja.



Menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya.



Semua dilakukan karena ada dorongan:



"Saya harus menunjukkan bahwa saya layak berada di sini."



Masalahnya, jika akar masalahnya adalah ketidakjelasan sistem, bekerja lebih keras tidak selalu menyelesaikannya.



Justru dapat menciptakan siklus:



ketidakjelasan → kecemasan → bekerja lebih keras → kelelahan → performa menurun → semakin meragukan diri sendiri → bekerja lebih keras lagi.



Inilah mengapa seseorang dapat terlihat sangat produktif dari luar tetapi secara internal sudah kehabisan energi.



Ia bukan hanya bekerja untuk mencapai hasil.



Ia bekerja untuk mendapatkan rasa aman.



Dan bekerja untuk mendapatkan rasa aman membutuhkan energi yang jauh lebih besar.



6. Ketidakjelasan Membuat "Kerja Emosional" Bertambah



Tidak semua pekerjaan yang melelahkan tercantum dalam deskripsi pekerjaan.



Ada pekerjaan emosional.



Misalnya:



menjaga suasana tetap nyaman,



membaca perasaan orang lain,



meredakan konflik,



menyesuaikan cara berbicara,



memastikan orang lain tidak tersinggung,



menjadi pendengar bagi rekan kerja,



mengingat kebutuhan orang lain,



atau menyembunyikan frustrasi agar tetap terlihat profesional.



Ketika organisasi tidak jelas, beban emosional ini dapat meningkat.



Mengapa?



Karena seseorang harus terus membaca situasi sosial.



"Apakah sekarang waktu yang tepat untuk menyampaikan ini?"



"Bagaimana saya menyampaikan kritik tanpa membuat dia defensif?"



"Bagaimana saya mengatakan tidak tanpa dianggap tidak kooperatif?"



"Bagaimana saya meminta kejelasan tanpa terlihat tidak mampu?"



Perempuan sering kali secara sosial didorong untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan emosi orang lain. Namun tentu saja, pengalaman ini tidak sama untuk setiap perempuan.



Ketika kecenderungan tersebut bertemu dengan lingkungan kerja yang ambigu, seseorang dapat menghabiskan banyak energi untuk mengelola respons orang lain.



Pada akhirnya, ia bukan hanya menyelesaikan pekerjaan.



Ia juga mengelola atmosfer di sekitarnya.



Dan itu melelahkan.



7. Kebingungan Menghilangkan Rasa Kontrol



Salah satu kebutuhan psikologis manusia yang penting adalah memiliki rasa bahwa dirinya dapat memengaruhi apa yang terjadi.



Bukan berarti kita harus mengontrol semuanya.



Tetapi kita perlu merasa bahwa tindakan kita memiliki hubungan yang cukup masuk akal dengan hasil yang kita dapatkan.



Misalnya:



"Saya bekerja dengan baik → hasil saya bagus."



"Saya meminta klarifikasi → pekerjaan menjadi lebih jelas."



"Saya menerima feedback → saya tahu apa yang harus diperbaiki."



Namun dalam lingkungan yang membingungkan, hubungan tersebut bisa rusak.



Seseorang dapat melakukan hal yang benar menurut informasi yang tersedia, tetapi tetap mendapatkan kritik.



Ia dapat mengikuti instruksi, tetapi instruksinya kemudian berubah.



Ia dapat bekerja keras, tetapi kriterianya berubah setelah pekerjaan selesai.



Lama-kelamaan muncul perasaan:



"Apa pun yang saya lakukan, sepertinya tetap salah."



Perasaan seperti ini sangat menguras energi.



Bukan karena orang tersebut malas.



Justru sebaliknya.



Ia mungkin sudah bekerja sangat keras.



Tetapi ketika usaha dan hasil terasa tidak memiliki hubungan yang dapat diprediksi, motivasi intrinsik dapat menurun.



Dalam jangka panjang, seseorang dapat mengalami frustrasi, kehilangan antusiasme, dan mulai menjaga jarak secara emosional dari pekerjaannya.



Yang hilang bukan hanya energi.



Yang hilang adalah rasa bahwa usaha saya memiliki arti.



8. Perempuan Berprestasi Sulit "Mematikan" Pekerjaan di Dalam Kepala



Ini mungkin alasan yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari.



Jam kerja sudah selesai.



Laptop sudah ditutup.



Tetapi pekerjaan belum benar-benar selesai di dalam pikiran.



Masih ada percakapan yang dipikirkan.



Masih ada keputusan yang belum jelas.



Masih ada email yang belum dibalas.



Masih ada kekhawatiran tentang bagaimana atasan menilai pekerjaan.



Masih ada pertanyaan:



"Besok saya harus bagaimana?"



Kebingungan membuat pekerjaan tidak memiliki batas psikologis yang jelas.



Ketika tugasnya jelas, otak lebih mudah mengatakan:



"Ini sudah selesai."



Tetapi ketika situasinya ambigu, otak terus mencari penyelesaian.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang dapat merasa lelah bahkan ketika sedang tidak bekerja.



Tubuh berada di rumah.



Tetapi pikirannya masih berada di kantor.



Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat mengganggu pemulihan psikologis.



Padahal istirahat bukan sekadar berhenti bekerja.



Istirahat yang sebenarnya membutuhkan kemampuan untuk melepaskan perhatian dari pekerjaan.



Jika pikiran terus memproses masalah kantor, waktu di luar pekerjaan belum tentu menjadi waktu pemulihan.



Mengapa Perempuan yang Berprestasi Justru Bisa Lebih Terkuras?



Ada paradoks yang menarik.



Semakin kompeten seseorang, semakin besar kemungkinan ia mencoba menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan berada dalam kendalinya.



Orang yang terbiasa menemukan solusi mungkin akan berpikir:



"Saya pasti bisa memperbaikinya."



Ia mencoba berkomunikasi lebih baik.



Ia bekerja lebih keras.



Ia membaca situasi lebih teliti.



Ia meminta feedback.



Ia menyesuaikan diri.



Ia mencoba menjadi lebih fleksibel.



Namun ada titik ketika masalah bukan lagi kurangnya kemampuan individu.



Masalahnya adalah sistem yang tidak memberikan kejelasan yang cukup.



Tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan bekerja lebih keras.



Tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan menjadi lebih sabar.



Tidak semua ketidakjelasan dapat diselesaikan dengan introspeksi.



Dan tidak semua kritik berarti kita perlu memperbaiki diri.



Kadang-kadang, lingkungan memang tidak memberikan informasi yang cukup agar seseorang dapat bekerja dengan baik.



Menyadari hal tersebut bukan berarti mencari kambing hitam.



Justru itu adalah bentuk evaluasi yang lebih sehat.



Bagaimana Membedakan "Saya Sedang Berkembang" dan "Saya Sedang Terkuras oleh Kebingungan"?



Tidak semua ketidaknyamanan di tempat kerja merupakan tanda lingkungan yang buruk.



Belajar memang tidak nyaman.



Menerima kritik memang tidak selalu menyenangkan.



Menghadapi tantangan memang membutuhkan energi.



Namun ada perbedaan penting.



Tantangan yang sehat biasanya membuat kita lebih jelas setelah kita belajar.



Sedangkan kebingungan yang kronis membuat kita semakin tidak yakin.



Coba perhatikan beberapa pertanyaan berikut:



Apakah saya tahu apa yang sebenarnya diharapkan dari saya?



Apakah standar keberhasilan konsisten?



Apakah feedback yang saya terima spesifik?



Apakah saya memiliki ruang untuk bertanya tanpa merasa dipermalukan?



Apakah keputusan yang saya ambil sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada saya?



Apakah aturan berubah tanpa penjelasan?



Apakah saya lebih sering mempertanyakan kompetensi diri daripada memahami masalahnya?



Apakah pekerjaan terus mengikuti saya sampai ke rumah?



Apakah saya merasa harus terus membaca pikiran orang lain?



Apakah saya bekerja lebih keras hanya untuk mendapatkan rasa aman?



Jika sebagian besar jawabannya adalah "ya", mungkin masalahnya bukan sekadar Anda membutuhkan manajemen waktu yang lebih baik.



Mungkin Anda sedang menghadapi beban psikologis akibat ketidakjelasan.



Apa yang Bisa Dilakukan?



Langkah pertama bukan selalu bekerja lebih keras.



Kadang-kadang langkah pertama adalah menciptakan kejelasan.



Alih-alih bertanya:



"Saya harus melakukan apa?"



cobalah bertanya secara spesifik:



"Apa tiga hasil utama yang ingin dicapai dari pekerjaan ini?"



Atau:



"Indikator seperti apa yang menunjukkan bahwa pekerjaan ini sudah dianggap berhasil?"



Jika prioritas berubah, tanyakan:



"Dari tiga prioritas ini, mana yang harus saya dahulukan?"



Jika tanggung jawab tidak jelas:



"Bagian mana yang menjadi tanggung jawab saya dan bagian mana yang perlu ditangani oleh tim lain?"



Jika menerima feedback yang samar:



"Bisa diberikan contoh konkret mengenai perilaku yang perlu saya ubah?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tanda ketidakmampuan.



Sebaliknya, itu adalah cara profesional untuk mengurangi ambiguitas.



Dan semakin jelas sebuah pekerjaan, semakin sedikit energi yang harus digunakan untuk menebak-nebak.



Penutup: Anda Tidak Selalu Lelah Karena Kurang Kuat



Ada perempuan yang bertahun-tahun mengira dirinya terlalu sensitif.



Terlalu banyak berpikir.



Terlalu perfeksionis.



Terlalu sulit puas.



Terlalu membutuhkan kepastian.



Padahal mungkin sebagian dari kelelahan tersebut muncul karena ia bekerja dalam lingkungan yang memang tidak memberikan cukup kejelasan.



Ketika seseorang terus-menerus harus menebak ekspektasi, membaca situasi sosial, mengantisipasi perubahan, dan mempertanyakan apakah dirinya sudah cukup baik, pekerjaan menjadi jauh lebih mahal secara psikologis.



Karena itu, ketika Anda merasa sangat lelah, jangan hanya bertanya:



"Bagaimana saya bisa menjadi lebih kuat?"



Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah:



"Apakah lingkungan tempat saya bekerja memberi saya cukup kejelasan untuk menggunakan kekuatan saya dengan baik?"



Perempuan berprestasi tidak selalu membutuhkan lebih banyak motivasi.



Kadang-kadang mereka membutuhkan ekspektasi yang jelas, komunikasi yang konsisten, feedback yang spesifik, batas tanggung jawab yang sehat, dan ruang untuk bekerja tanpa harus terus-menerus menebak apa yang dipikirkan orang lain.



Sebab kemampuan yang besar tetap membutuhkan lingkungan yang cukup sehat untuk berkembang.



Dan terkadang, energi yang selama ini kita kira hilang karena "kurang disiplin" sebenarnya habis untuk melakukan sesuatu yang tidak terlihat:



