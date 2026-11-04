CCEP Resmikan PLTS Atap 1,4 MW di Bekasi, Target Pangkas 1.180 Ton Emisi Karbon

JawaPos.com - Coca-cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada fasilitas produksinya, Bekasi Plant 2, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (4/11). Adapun fasilitas ini berkapasitas 1,4 Megawatt (MW).

Customer Service & Supply Chain Director CCEP Linda Christina Daryanto menjelaskan langkah ini merupakan salah satu langkah konkret dalam perjalanan untuk terus mengurangi emisi karbon.

“Ketika kita berbicara tentang transisi energi, bagi kami ini bukan hanya target jangka panjang atau komitmen di atas kertas. Ini mengenai tindakan yang nyata,” kata Linda.

Dia menjelaskan, inisiatif ini bukanlah inisiatif yang pertama. Sebelumnya CCEP sudah melakukan pemasangan solar panel di pabrik lain yaitu Bekasi 1, Mega DC Pasuruan, serta pabrik di Semarang.

Menurutnya, energi merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga keandalan dan efisiensi operasional industri. Namun, sektor manufaktur juga bertanggung jawab untuk turut mengurangi emisi dan mendukung peralihan menuju ekonomi rendah karbon.

PLTS Atap yang terpasang di Bekasi 2 Plant memiliki kapasitas terpasang mencapai 1,4 megawatt peak (MWp). Sistem tersebut diproyeksikan dapat memasok energi listrik terbarukan hingga 1,76 gigawatt hour (GWh) dalam setahun.

Pemanfaatan energi surya ini juga berpotensi menekan emisi karbon dioksida (CO2) sekitar 1.180 ton per tahun. Dampak tersebut setara dengan jumlah karbon yang dapat diserap oleh hampir 20.000 pohon selama satu dekade.

Sementara itu, pada fasilitas ini CCEP juga bekerjasama dengan PT Cikarang Listrindo di mana CCEP menyediakan area sedangkan PT Cikarang Listrindo menyediakan teknologi dan infrastruktur yang membuat energi terbarukan bisa digunakan untuk kebutuhan operasional.