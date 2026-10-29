Geopolitik Global Memanas, Pertamina Patra Niaga Siapkan Strategi Jaga Pasokan Energi

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pasokan minyak mentah, BBM, dan LPG, optimalisasi rantai pasok, serta peningkatan kesiapan operasional dan fasilitas distribusi di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan perusahaan juga memperkuat operasional layanan dan menghadirkan layanan tambahan bagi masyarakat guna memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi.

Ia menegaskan bahwa keandalan pasokan dan keberlangsungan layanan energi merupakan prioritas utama perusahaan.

“Kami terus melakukan berbagai langkah penguatan, baik dari sisi pasokan maupun operasional, untuk mengantisipasi berbagai tantangan dan menjaga keberlangsungan layanan energi kepada masyarakat. Setiap langkah mitigasi dilakukan secara terukur dengan mengedepankan keselamatan, tata kelola yang baik, dan keandalan operasional,” ujar Mars Ega dalam keterangan yang diterima, Kamis (29/10).

Mars Ega mengatakan, penguatan pasokan dilakukan melalui diversifikasi pengadaan minyak mentah dan produk BBM serta kerja sama strategis dengan mitra internasional untuk menjaga kesinambungan pasokan dan meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika pasar energi global.

Upaya tersebut didukung optimalisasi infrastruktur distribusi yang mencakup 125 Fuel Terminal (FT) dan Integrated Terminal (IT), 72 Aviation Fuel Terminal (AFT), 40 Terminal LPG (TLPG), 8 Floating Storage Fuel, serta 3 Floating Storage LPG.

Ia menyebut,infrastruktur tersebut mendukung penyaluran energi ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah dengan tantangan geografis dan akses transportasi yang kompleks.

Selain memperkuat pasokan dan infrastruktur, Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan kesiapan operasional, memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pelayanan di lapangan untuk memastikan distribusi energi berjalan andal dan sesuai kebutuhan masyarakat.