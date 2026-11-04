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Penulis: Djati Waluyo
Rabu, 4 November 2026 | 23.10 WIB

Produksi Migas Dekati 1 Juta BOEPD, Simak Kinerja PHE hingga September 2026

Lapangan Rama, lokasi proyek injeksi polimer Chemical Enhance Oil Recovery (CEOR) lepas pantai pertama di Indonesia, yang dikelola PHE OSES. (Pertamina Hulu Energi) - Image

Lapangan Rama, lokasi proyek injeksi polimer Chemical Enhance Oil Recovery (CEOR) lepas pantai pertama di Indonesia, yang dikelola PHE OSES. (Pertamina Hulu Energi)

JawaPos.com - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 945 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD) hingga September 2026.

Capaian tersebut ditopang oleh realisasi produksi minyak sebesar 467 ribu barel per hari (BOPD) dan produksi gas 2.762 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y Nasroen, mengatakan PHE juga mencatatkan sejumlah pencapaian dalam kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya migas.

“Perseroan berhasil menyelesaikan pemboran 14 sumur eksplorasi, survei seismik 2D sepanjang 3.320 kilometer (km), serta survei seismik 3D seluas 4.197 kilometer persegi (km²),” ujar Hermansyah dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (4/11).

Hermansyah mengatakan, dari kegiatan eksplorasi tersebut, PHE berhasil menemukan sumber daya kontingen atau contingent resources 2C sebesar 333 juta barel setara minyak (MMBOE).

Adapun, jumlah tersebut terdiri dari 206 juta barel setara minyak dari sumber daya minyak dan 127 MMBOE dari sumber daya gas.

Sementara itu, realisasi penambahan cadangan terbukti atau P1 mencapai 72 MMBOE. Dalam kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sumur, PHE juga telah melakukan pemboran 443 sumur eksploitasi, pekerjaan workover pada 943 sumur, serta 22.585 pekerjaan well services.

Hermansyah menyebut, capaian ini menunjukkan konsistensi PHE dalam menjalankan strategi menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memperkuat ketahanan cadangan melalui kegiatan eksplorasi berkelanjutan.

"Capaian positif hingga September 2026 ini menunjukkan komitmen kuat PHE dalam menjaga ketahanan energi nasional. Kami akan terus mengoptimalkan kegiatan produksi, eksploitasi, serta perawatan sumur untuk memastikan target operasional hingga akhir tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan kerja," ujarnya.

Ia menambahkan, PHE akan terus mengoptimalkan pengelolaan aset hulu migas melalui percepatan eksekusi program pengeboran, penerapan teknologi, serta peningkatan efisiensi operasi agar dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan dan negara.

Editor: Estu Suryowati
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