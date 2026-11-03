Searah Capai Produksi Gas dari Lapangan Maha, Target 230 MMSCFD

JawaPos.com - Produksi gas perdana dari Proyek Pengembangan Lapangan Maha (Maha Field Development Project) di Wilayah Kerja (WK) West Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil tercapai pada Jumat (30/10).

Proyek Pengembangan Lapangan Maha digarap oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Searah. Produksi gas dari Lapangan Maha ini diharapkan dapat meningkat secara bertahap (ramp-up) hingga mencapai 230 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Jika target itu tercapai maka semakin memperkuat pasokan gas nasional serta mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi.

CEO Searah Muara Bakau Mirko Araldi mengatakan, first gas dari Lapangan Maha merupakan tonggak penting, baik bagi perusahaan maupun bagi industri energi Indonesia. Capaian itu mencerminkan dedikasi, keahlian teknis, dan komitmen seluruh tim, serta kolaborasi yang kuat dengan Pemerintah Indonesia dan para mitra proyek.

“Keberhasilan menuntaskan proyek pengembangan lepas pantai laut dalam yang kompleks secara aman dan tepat waktu membuktikan apa yang dapat dicapai melalui tujuan bersama dan eksekusi yang unggul. Capaian ini memperkuat komitmen kami untuk mengembangkan sumber daya gas Indonesia secara bertanggung jawab, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Mirko Araldi kepada media pada Selasa (3/11).

Mirko mengatakan, produksi baru ini semakin memperkuat portofolio pengembangan hulu migas Searah di Indonesia, melengkapi proyek South Hub dan North Hub yang merupakan bagian dari pengembangan sumber daya gas di Cekungan Kutai, Kaltim.

Proyek-proyek itu diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan keberlanjutan pasokan gas nasional, memenuhi kebutuhan energi domestik, serta berkontribusi pada pertumbuhan industri hulu migas Indonesia.

Untuk diketahui, lapangan Maha terletak di lepas pantai sekitar 100 kilometer dari Balikpapan dan 12 kilometer di sebelah tenggara Floating Production Unit (FPU) Jangkrik.

Keberhasilan pencapaian first gas ini menjadi tonggak penting (milestone) dalam pengembangan sumber daya gas laut dalam (deepwater) Indonesia, sekaligus semakin memperkuat kontribusi Searah dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.