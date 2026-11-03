Produksi Nikel Bisa Dikurangi, ESDM Sesuaikan Kapasitas Smelter dan Langkah Menjaga Harga

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang penurunan produksi mineral yang lebih dalam pada tahun ini. Langkah tersebut dipertimbangkan untuk menyesuaikan kapasitas optimal smelter sekaligus menjaga harga komoditas di tengah tingginya pasokan global.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin mengatakan salah satu pertimbangan utama dalam menentukan produksi adalah kondisi pasokan global yang masih tinggi, mencapai sekitar 800 ribu ton.

Ia menyebut pemerintah juga perlu mempertimbangkan kapasitas optimal smelter serta upaya menjaga harga agar memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia. “Concern paling utama adalah pasokan global cukup tinggi sampai 800 ribu ton. Jadi, kita juga tidak mungkin tidak mempertimbangkan kapasitas optimumnya smelter dan juga menjaga harga lebih bermanfaat bagi kita,” ujar Cecep saat ditemui di acara Minerba Convex di Jakarta pada Selasa (3/11).

Cecep mengatakan pendekatan kebijakan produksi tahun ini berpotensi berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya produksi disesuaikan dengan kebutuhan pasokan, kini pemerintah lebih berfokus pada tingkat produksi yang optimal bagi pemanfaatan dalam negeri.

“Kalau kemarin kita bicaranya bahwa produksi kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasokan, sekarang kita nggak ke sana. Kita melihat bahwa optimum berapa terkait dengan yang pas untuk pemanfaatan ke kita,” ungkapnya.

Ia juga menyebut sejumlah pelaku usaha berencana menurunkan kapasitas produksi akibat tingginya stok global. Cecep berkata perusahaan seperti Huayou disebut akan mengurangi kapasitas produksinya hingga 50 persen. Langkah serupa juga diperkirakan dilakukan Harita, Tsingshan, dan sejumlah perusahaan lainnya.

“Karena pasokan yang stok global yang tinggi. Nah, itu jadi kita mungkin berbeda dengan tahun kemarin, mungkin akan lebih ekstrem lagi penurunannya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta pengusaha nikel untuk menahan produksinya guna menjaga harga komoditas tambang tersebut di pasar internasional.

"Saya minta kepada teman-teman, industri dan pengusaha tambang (nikel) ini, kita harus bisa menahan diri," ujar Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 yang digelar di Jakarta pada Senin (2/11).