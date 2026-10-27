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Penulis: Sabik Aji Taufan
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.47 WIB

Bahlil Pangkas Eskpor Gas ke Singapura, Akademisi Nilai Bisa Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

 

JawaPos.com - Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memangkas ekspor gas ke Singapura dinilai sudah tepat. Cara seperti ini penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
 
Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima), Robert R. Winerungan mengatakan, pemerintah perlu memprioritaskan pasokan gas bagi industri dalam negeri. Kebijakan ini penting untuk mencapai kemandirian energi.
 
"Saya kira keputusan pemerintah itu cukup bijak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan energi. Kita jangan sampai terus melakukan ekspor ketika industri dalam negeri justru mengalami kekurangan pasokan energi," ujar Robert saat dihubungi, Selasa (27/10).
 
Secara ekonomi, kata Robert, lebih menguntungkan mengutamakan pasokan gas ke industri dalam negeri dibanding ekspor. Ketersediaan gas dengan harga kompetitif dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi, memperkuat daya saing produk nasional, sekaligus mendorong berkembangnya industri pengolahan yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
 
 
"Saya kira dengan kita menggunakan gas untuk kebutuhan dalam negeri itu malah lebih hemat. Barang-barang kita akan dibuat lebih efisien dan bisa dijual dengan harga lebih murah. Industri kita juga akan semakin bagus, yang kita ekspor nantinya barang yang sudah jadi dengan nilai tambah tinggi," jelasnya.
 
Sementara, Pakar Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono mengatakan, pembatasan ekspor gas sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 
 
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga memberikan prioritas terhadap pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri.
 
"Dari perspektif kebijakan publik, keputusan mengurangi ekspor gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu dilihat sebagai upaya mengatur kembali pemanfaatan sumber daya alam agar manfaat ekonominya lebih besar bagi masyarakat Indonesia," kata Kristian.
 
 
Dengan ada kebijakan ini, pemerintah perlu memastikan pasokan gas untuk industri dalam negeri dilakukan tepat sasaran. Kesiapan infrastruktur juga harus dipastikan tidak menjadi kendala.
 
"Menurut saya, ukuran keberhasilan kebijakan ini harus terletak pada hasil yang dapat dirasakan publik, bukan sekadar berkurangnya volume ekspor. Pemerintah perlu mengumumkan sasaran yang terukur, seperti peningkatan keandalan pasokan listrik, penurunan gangguan produksi industri, dan perluasan akses energi," pungkasnya.
 
Seperti diketahui, Menteri Bahlil akan memangkas ekspor gas ke Singapura sebesar 31 billion British thermal unit per day (BBtud) atau sekitar 8 persen. Terkait potensi dampak terhadap hubungan perdagangan Indonesia dan Singapura, Robert menilai pengurangan ekspor sebesar 8 persen relatif kecil sehingga tidak akan memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian negara tetangga tersebut. 
 
Pemerintah tetap menghormati komitmen perdagangan dengan Singapura. Bahlil menjelaskan, dari total ekspor gas pipa Indonesia sebesar 409,55 BBtud, pemerintah hanya mengurangi pasokan sebesar 31 BBtud atau sekitar 8 persen. Menurutnya, jumlah tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh kontrak.
 
"Tetapi atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak. 31 yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10).
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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