Kami Kembali! Pee Wee Gaskins Rilis Lagu Baru

JawaPos.com - Band Pee Wee Gaskins merilis lagu baru berjudul "Kami Kembali", kembali ke panggung musik dengan energi dan cerita baru.

"Buat gue, lagu ini adalah pernyataan bahwa kami masih di sini dan masih punya banyak hal yang ingin kami lakukan," kata Dochi, anggota Pee Wee Gaskins, sebagaimana dikutip dalam siaran pers perusahaan rekaman di Jakarta, Selasa.

"Kami enggak cuma ingin mengingatkan orang tentang Pee Wee Gaskins yang dulu, tapi juga menunjukkan bahwa kami masih punya cerita baru untuk dibagikan," katanya.

Lagu "Kami Kembali", yang aransemennya dikerjakan oleh Ayi dan liriknya ditulis oleh Dochi, menandai lanjutan perjalanan band dengan perspektif dan energi yang baru.

"Kembali bukan berarti mengulang masa lalu. Buat gue, kembali itu tentang melanjutkan sesuatu yang memang belum selesai," kata Dochi.

"Kita semua berubah, hidup kita juga berubah, tapi ada hal-hal yang masih kita cintai dan ingin kita perjuangkan," katanya.

Lagu "Kami Kembali" sudah tersedia di platform-platform musik digital.

Lagu ini memuat ajakan untuk mencoba memulai lagi, kembali mengejar mimpi, mengerjakan hal yang dicintai, menjalin kembali hubungan dengan teman lama, atau sekadar menemukan semangat menjalani hari.