MedcoEnergi dan Mitra Sepakati Kontrak Gas dari Tiga Wilayah Kerja

JawaPos.com - MedcoEnergi bersama sejumlah mitra Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menandatangani dua Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan satu amendemen kontrak gas.

Kesepakatan tersebut mencakup pasokan gas dari Wilayah Kerja (WK) Sakakemang dan South Sumatera kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), serta gas dari WK Senoro-Toili kepada PT Panca Amara Utama (PAU).

Direktur sekaligus Chief Operating Officer MedcoEnergi, Amri Siahaan, mengatakan rangkaian kesepakatan tersebut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga pasokan gas untuk kebutuhan domestik.

"Rangkaian kesepakatan ini mendukung upaya Pemerintah menjaga pasokan gas domestik. Kami mengapresiasi kerja sama dengan PGN, PAU, dan para mitra KKKS dalam memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri," ujar Amri dalam keterangan yang diterima, Rabu (28/10).

Amri mengatakan, dari WK Sakakemang, Medco E&P Sakakemang B.V. selaku operator yang mewakili mitra KKKS, yakni PC Sakakemang B.V. dan MOECO Sakakemang B.V., menandatangani PJBG dengan PGN untuk memasok gas dari Sumatera Selatan.

Adapun perjanjian tersebut mencakup volume gas sebesar 89 Triliun British Thermal Unit (TBTU), termasuk porsi gas bagian negara, untuk periode 2027–2037.

Sementara itu, untuk WK South Sumatera, PT Medco E&P Indonesia menandatangani amendemen ketiga PJBG dengan PGN. Amendemen tersebut menambah volume kontrak sebesar 6,8 TBTU, sehingga total kontrak gas menjadi 16,5 TBTU.