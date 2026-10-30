PLTS Terapung Terbesar Kedua Indonesia Segera Beroperasi di Malang, Punya Kapasitas 133 MWp

PLTS Terapung Karangkates di kawasan Waduk Sutami, Kabupaten Malang. (Dok PLN NP)
JawaPos.com - Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Karangkates di kawasan Waduk Sutami, Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah mencapai 70 persen hingga Oktober ini.
Direktur Utama PLN Nusantara Power (PLN NP) Ruly Firmansyah mengungkapkan percepatan pembangunan infrastruktur energi ramah lingkungan ini merupakan wujud nyata memperkuat bauran Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Saat ini, konstruksi infrastrukturnya telah mencapai 70 persen. Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus mengawal penyelesaian proyek dengan tetap mengutamakan keselamatan, kualitas, dan keandalan pembangkit," ujar Ruly pada Jumat (30/10).
Dengan kapasitas terpasang mencapai 133 megawatt peak (MWp), PLTS Terapung Karangkates diproyeksikan sebagai pembangkit surya terapung terbesar kedua di Indonesia setelah PLTS Terapung Cirata (192 MWp) di Jawa Barat.
Kehadirannya sekaligus mengukuhkan posisi Jawa Timur sebagai salah satu pusat pengembangan energi surya terapung di tanah air. Berlokasi di area perairan Waduk Karangkates yang mencakup Kecamatan Sumberpucung dan Kecamatan Kalipare, proyek ini memanfaatkan sebagian kecil permukaan waduk tanpa mengganggu fungsi utama perairan.
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