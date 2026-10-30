Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Penulis: Dadang Kurnia
Jumat, 30 Oktober 2026 | 17.14 WIB

PLTS Terapung Terbesar Kedua Indonesia Segera Beroperasi di Malang, Punya Kapasitas 133 MWp

PLTS Terapung Karangkates di kawasan Waduk Sutami, Kabupaten Malang. (Dok PLN NP) - Image

PLTS Terapung Karangkates di kawasan Waduk Sutami, Kabupaten Malang. (Dok PLN NP)

JawaPos.com - Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Karangkates di kawasan Waduk Sutami, Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah mencapai 70 persen hingga Oktober ini.

Direktur Utama PLN Nusantara Power (PLN NP) Ruly Firmansyah mengungkapkan percepatan pembangunan infrastruktur energi ramah lingkungan ini merupakan wujud nyata memperkuat bauran Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Saat ini, konstruksi infrastrukturnya telah mencapai 70 persen. Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus mengawal penyelesaian proyek dengan tetap mengutamakan keselamatan, kualitas, dan keandalan pembangkit," ujar Ruly pada Jumat (30/10).

Dengan kapasitas terpasang mencapai 133 megawatt peak (MWp), PLTS Terapung Karangkates diproyeksikan sebagai pembangkit surya terapung terbesar kedua di Indonesia setelah PLTS Terapung Cirata (192 MWp) di Jawa Barat.

Kehadirannya sekaligus mengukuhkan posisi Jawa Timur sebagai salah satu pusat pengembangan energi surya terapung di tanah air. Berlokasi di area perairan Waduk Karangkates yang mencakup Kecamatan Sumberpucung dan Kecamatan Kalipare, proyek ini memanfaatkan sebagian kecil permukaan waduk tanpa mengganggu fungsi utama perairan.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Proyek Energi Prabowo-Gibran: B50 hingga PLTS 100 GW, CORE Soroti Beban Subsidi dan Pasokan - Image
Energi

Proyek Energi Prabowo-Gibran: B50 hingga PLTS 100 GW, CORE Soroti Beban Subsidi dan Pasokan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 18.24 WIB

PLTS Terapung Karangkates di Malang Sudah 70 Persen, Kapan Mulai Hasilkan Listrik? - Image
Energi

PLTS Terapung Karangkates di Malang Sudah 70 Persen, Kapan Mulai Hasilkan Listrik?

Selasa, 27 Oktober 2026 | 18.07 WIB

PLN Siapkan Sistem Kelistrikan Hadapi Lonjakan PLTS 100 GWp - Image
Energi

PLN Siapkan Sistem Kelistrikan Hadapi Lonjakan PLTS 100 GWp

Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.43 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore