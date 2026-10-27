PLTS Terapung Karangkates di Malang Sudah 70 Persen, Kapan Mulai Hasilkan Listrik?

JawaPos.com - PLN Nusantara Power (PLN NP), mengklaim pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Karangkates yang berlokasi di Waduk Sutami/Karangkates, Kabupaten Malang, Jawa Timur sudah 70 persen.

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah, mengatakan pembangunan PLTS terapung terbesar kedua di Indonesia menjadi komitmen perusahaan dalam mendukung percepatan transisi energi nasional melalui pembangunan infrastruktur pembangkit berbasis energi bersih.

"PLTS Terapung Karangkates kini telah memasuki 70 persen progres konstruksi infrastruktur. Capaian ini menjadi bukti keseriusan PLN Nusantara Power dalam menghadirkan pembangkit energi bersih yang andal dan berkelanjutan. Bahkan, berdasarkan sistem monitoring kami, progres pembangunan tercatat 13 persen lebih cepat dari target yang telah ditetapkan," ujar Ruly dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (27/10).

Ruly mengatakan, dengan capaian konstruksi infrastruktur yang telah memasuki 70 persen, fokus pekerjaan diarahkan pada percepatan penyelesaian fasilitas utama dan pendukung, kesiapan pengujian sistem, serta pelaksanaan tahapan backfeeding power sebelum dilakukan sinkronisasi pembangkit dengan jaringan listrik.

PLN Nusantara Power menargetkan PLTS Terapung Karangkates dapat memasuki tahapan inisiasi produksi listrik pertama pada awal Desember 2026, sebelum menuju target pengoperasian pada awal tahun 2027.

"Percepatan pembangunan ini tetap kami jalankan dengan mengedepankan aspek keselamatan kerja, kualitas konstruksi, dan keandalan sistem. Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan optimal sehingga PLTS Terapung Karangkates nantinya mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pasokan energi bersih nasional," ujarnya.

Ruly mengatakan, pembangunan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 megawatt peak (MWp) menjadi salah satu pijakan PLN Nusantara Power dalam mengembangkan proyek pembangkit surya terapung berikutnya.

Dengan kapasitas mencapai 133 MWp, PLTS Terapung Karangkates diproyeksikan menjadi PLTS terapung terbesar kedua di Indonesia sekaligus terbesar di Jawa Timur.