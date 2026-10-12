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Djati Waluyo
Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.20 WIB

MedcoEnergi Akuisisi 10 Persen Hak Partisipasi di Empat Blok Migas Kalimantan Timur

ILUSTRASI Wilayah kerja migas Bronang, MedcoEnergi. (dok. MEDC)

JawaPos.com - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) resmi mengakuisisi hak partisipasi non-operator sebesar 10 persen pada empat Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract (PSC) di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur.

Akuisisi tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan kesepakatan dengan pengelola utama yaitu perusahaan minyak asal Italia yaitu Eni S.p.A..

Adapun, keempat PSC tersebut, yaitu PSC Muara Bakau, Ganal, West Ganal dan East Ganal, mencakup aset produksi, pengembangan dan eksplorasi, termasuk penemuan gas berskala besar yaitu Geliga yang baru-baru ini diumumkan.

Keempat PSC tersebut saat ini dioperasikan oleh Searah, perusahaan patungan yang baru dibentuk antara Eni dan PETRONAS.

“Transaksi ini melengkapi portofolio perusahaan di Indonesia, memperluas kehadiran kami dalam rantai pasokan LNG yang telah terbangun dengan dukungan infrastruktur dan operasi berkelas dunia,” ujar CEO MedcoEnergi, Ronald Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (12/10).

Ronald mengatakan, langkah tersebut juga memperkuat basis produksi jangka panjang MedcoEnergi dengan aset yang telah berproduksi dan proyek pengembangan gas berskala besar.

“Sekaligus membuka potensi eksplorasi di Cekungan Kutai yang sangat prospektif, berkat keberhasilan eksplorasi terkini maupun berbagai prospek yang menjanjikan di masa depan,” ujarnya.

Ia mengatakan, transaksi tersebut akan efektif setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang berlaku, termasuk persetujuan Pemerintah Indonesia.

Editor: Estu Suryowati
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