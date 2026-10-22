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Dimas Choirul
Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.43 WIB

PLN Siapkan Sistem Kelistrikan Hadapi Lonjakan PLTS 100 GWp

Pembangkit EBT Tenaga Surya/(Istimewa).&nbsp; - Image

Pembangkit EBT Tenaga Surya/(Istimewa).&nbsp;

JawaPos.com - PT PLN (Persero) memperkuat kesiapan sistem kelistrikan untuk mengantisipasi peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia.

Langkah ini dilakukan seiring program pembangunan PLTS berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto.

Dari 14 proyek PLTS tahap awal, sebanyak 11 proyek berada di wilayah Jawa dan Bali.

Kondisi ini membuat kesiapan sistem kelistrikan di wilayah tersebut menjadi penting untuk mendukung peningkatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

Melalui PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B JAMALI), PLN menyiapkan teknologi, pola operasi, serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar sistem kelistrikan mampu mengakomodasi pertumbuhan pembangkit EBT.

General Manager PLN UIP2B JAMALI Munawwar Furqan mengatakan, sistem ketenagalistrikan saat ini menghadapi dinamika yang semakin kompleks.

Selain pertumbuhan kebutuhan listrik, perubahan pola pembangkitan dan digitalisasi operasi juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi.

"Transformasi energi bukan hanya soal menambah pembangkit EBT, tetapi juga memastikan sistem mampu mengelola karakteristik pembangkit yang semakin beragam," ujar Munawwar dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

PLN Modernisasi Sistem Pengaturan Listrik

Salah satu tantangan dalam pengelolaan PLTS adalah produksi listrik yang bergantung pada intensitas sinar matahari dan kondisi cuaca.

Berbeda dengan pembangkit konvensional, pasokan listrik dari PLTS dapat berubah sepanjang waktu.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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