Kebutuhan Listrik ASEAN Melonjak, PLTS Atap dan Sistem Baterai Dianggap Solusi Transisi Energi

Forum khusus di Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) 2026 yang membahas kebutuhan energi di ASEAN. (Istimewa)

JawaPos.com - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dan Battery Energy Storage System (BESS) dinilai menjadi alternatif terbaik dalam program transisi energi di ASEAN.

Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) bersama Tenggara Strategics mengungkap bahwa kebutuhan listrik di Asia Tenggara melonjak jauh lebih cepat melampaui kecepatan pembangunan sistem transmisi terpusat.

Kondisi ini telah dibahas seksama dalam forum khusus di Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) 2026 guna menyoroti solusi sistem kelistrikan yang lebih adaptif. Forum ini menegaskan bahwa harga teknologi surya bukan lagi kendala utama transisi energi.

Tantangan sebenarnya bergeser pada bagaimana sistem kelistrikan menyerap, menyimpan, dan memindahkan energi tersebut. Oleh karena itu, PLTS Atap, sistem komersial, dan jaringan mini yang dipadukan dengan BESS dinilai paling ideal karena sifatnya yang modular dan sangat cepat dibangun.

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