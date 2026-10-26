Indonesia Bidik India dan Tiongkok Jadi Pemasok Alternatif BBM RON 90

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menargetkan India dan Tiongkok sebagai negara alternatif pemasok bahan bakar minyak (BBM).

Koordinator bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan inisiatif ini merupakan salah satu upaya untuk mengunci kepastian pasokan energi domestik melalui penjajakan kerja sama dengan sejumlah negara.

Terutama untuk bensin dengan angka oktan atau research octane number (RON) 90 yang selama ini masih diimpor dari negara tetangga.

“Indonesia mengimpor BBM RON 90 dari negara tetangga. Dan mulai besok saya akan berangkat ke beberapa negara termasuk India, Cina, dan beberapa negara untuk saya mendapatkan kepastian pasokan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM pada Senin (26/10).

Bahlil menjelaskan, langkah tersebut bertujuan untuk memeroleh kepastian pengadaan BBM dalam jangka panjang agar Indonesia dapat mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi dari luar negeri ke depannya.

Selain mencari sumber impor baru, pemerintah menargetkan kontrak pengadaan BBM jangka panjang dengan negara pemasok.

Skema tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan pasokan sekaligus membantu pemerintah mengelola kebutuhan energi dalam negeri secara berkelanjutan.

“Rakyat Indonesia tenang, atas arahan dan perintah Presiden Prabowo bahwa cadangan BBM kita berada dalam standar minimum nasional, harga tidak akan naik untuk BBM bersubsidi. Saya diperintahkan untuk mencari kontrak jangka panjang,” ujarnya.