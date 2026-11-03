Bahlil Perintahkan Ekspor SDA Langsung ke Negara Tujuan, Indonesia Negara Berdaulat

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) Bahlil Lahadalia memerintahkan ekspor sumber daya alam (SDA) dikirim langsung ke negara tujuan akhir.

"Pak Dirjen, saya perintahkan jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, lewat transit negara tertentu. Langsung saja," tegas Bahlil Lahadalia saat membuka Mineral dan Batubara Convention - Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11),

Perintah itu disampaikan di hadapan pimpinan perusahaan, asosiasi, akademisi, dan pelaku industri pertambangan.

Bahlil mencontohkan pengiriman komoditas seperti gas (LNG) maupun hasil tambang ke Tiongkok, Jepang, atau Korea harus dikirim langsung dari Indonesia tanpa harus singgah dan dicap stempel oleh negara perantara yang kemudian mengklaim komoditas tersebut sebagai ekspor negara lain.

"Indonesia ini negara berdaulat, bukan negara yang bisa diatur-atur oleh siapa pun, tidak boleh!" tegasnya lagi.

Ketua Umum Partai Golkar itu meminta dalam memanfaatkan SDA jangan terlampau berlebihan. Mengelola SDA itu harus dengan cara tata kelola yang baik dan benar, jangan dikelola secara tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, Bahlil yang kini masih menjabat menteri ESDM itu mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan (supply and demand) di pasar global, seperti yang ia contohkan pada komoditas batu bara dan nikel.

Menurut dia, produksi yang dilakukan secara membabi buta tanpa kontrol justru dapat menjatuhkan harga komoditas di pasaran internasional, yang pada akhirnya merugikan pendapatan negara serta nilai profit perusahaan dalam jangka panjang.