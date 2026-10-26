Rig Minyak Prospector 5 Tenggelam di Gabon, Empat Orang Masih Hilang

ILUSTRASI Rig milik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina.
JawaPos.com - Pelantar minyak lepas pantai (offshore jack-up rig) bernama Prospector 5 milik Borr Drilling (Borr.N) tenggelam di perairan Gabon pada Sabtu malam, 24 Oktober 2026.
Insiden tersebut menyebabkan seorang warga negara India, yang merupakan satu dari lima orang yang semula dinyatakan hilang, telah ditemukan meninggal dunia.
Sedangkan empat orang lainnya yang masih hilang terdiri atas tiga warga negara Gabon dan satu pekerja ekspatriat.
Pemerintah Gabon menyatakan bahwa lima orang masih hilang dan upaya pencarian terus dilakukan.
Kontraktor pengeboran lepas pantai Borr Drilling mengatakan, berdasarkan informasi awal, rig mengalami peristiwa punch-through saat melakukan aktivitas preload. Kondisi tersebut menyebabkan rig kehilangan stabilitas hingga akhirnya tenggelam.
Rig minyak dan gas Prospector 5 dimiliki dan dioperasikan oleh Borr Drilling. Rig tersebut dikontrak untuk mendukung kegiatan pengeboran BW Energy (BWE.OL) di lepas pantai Gabon.
Sebagaimana diketahui, Prospector 5 berada di wilayah izin Dussafu Marin, sebuah area konsesi di lepas pantai Gabon. BW Energy memiliki 73,5 persen hak partisipasi dalam wilayah izin tersebut, sedangkan Panoro Energy menguasai 17,5 persen.
Kementerian Perminyakan dan Gas Gabon, mengatakan telah mengaktifkan unit penanganan krisis dan memerintahkan angkatan laut untuk memperkuat operasi pencarian dan penyelamatan di laut.
Kementerian juga memerintahkan penyelidikan teknis atas insiden tersebut, menurut pernyataan Menteri Perminyakan dan Gas Clotaire Kondja.
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