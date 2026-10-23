Kilang Balikpapan Disiapkan untuk Menekan Impor BBM

JawaPos.com - Pemerintah tengah menyiapkan Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Proyek RDMP itu kini sudah memasuki tahap akhir. Nantinya disiapkan untuk mengurangi impor BBM.

"Untuk RDMP keseluruhan sudah 99 persen. Cuma sisa perintilnya. Insyaallah kita akan selesaikan," ujar Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) Bahlil Lahadalia.

Pernyataan itu disampaikan usai meresmikan penerimaan gas Jangkrik North East #6 (JNE#6) dan fasilitas produksi Lapangan Maha-South Hub di tengah laut lepas pantai Kalimantan Timur pada Kamis (21/10).

Bahlil yang juga menteri ESDM itu menyebut bahwa pekerjaan yang tersisa berupa penyesuaian teknis dan commissioning peralatan baru agar kilang siap beroperasi optimal.

Sambil menunggu kilang beroperasi penuh, pemerintah memastikan pasokan BBM tetap terjaga. Untuk stok BBM nasional aman dan memenuhi standar minimum. Pertalite cukup untuk 16 hingga 18 hari, sedangkan BBM nonsubsidi RON 92, 95, dan 98 di atas 20 hari.

Solar pun tidak menemui kendala karena kebutuhan nasional sudah terpenuhi tanpa impor. Di Kalimantan, ketersediaan BBM relatif setara dengan rata-rata nasional.

Selain memastikan ketersediaan BBM, Bahlil juga meminta Pertamina mengoptimalkan distribusi agar BBM subsidi sampai ke masyarakat yang berhak. Pengawasan penyaluran juga ditingkatkan bersama bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (TNI/Polri), terutam untuk menindak tegas pelaku penimbunan.

Tantangan distribusi masih muncul di lapangan. Fenomena El Niño memicu pendangkalan Sungai Kapuas di Kalimantan Barat sehingga jalur pengiriman BBM sempat terganggu. Pertamina mengatasi dengan memanfaatkan kapal sebagai penampungan terapung (floating storage). Lalu, menyalurkan BBM ke daerah tujuan lewat jalur darat.

Baca Juga:Menteri ESDM Bahlil Pastikan Impor BBM Rusia Skema G2G Sudah Terealisasi