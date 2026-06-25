Bahlil Pastikan Impor BBM dari Rusia Jadi Dilakukan untuk penuhi Kebutuhan BBM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan impor minyak mentah dari Rusia tetap akan berjalan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah membahas detail teknis terkait volume, spesifikasi, hingga mekanisme transaksi di tingkat bisnis.
“Oh jadi dong (impor minyak mentah dari rusia),” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/6).
Bahlil mengatakan, pengadaan minyak mentah Rusia nantinya dilakukan melalui skema kerja sama antar pemerintah atau government to government (G2G).
Baca Juga:PLN Kekurangan Batu Bara Berujung Pemadaman Bergilir, DPR Sentil Kebijakan Menteri Bahlil Lahadalia
“Dibeli oleh negara. Itu G2G ya. Dibeli oleh negara,” ujarnya. Sementara pelaksanaan teknis pengadaan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut dia, pembahasan mengenai volume pembelian, spesifikasi minyak, hingga aspek komersial merupakan urusan teknis yang akan diselesaikan melalui mekanisme bisnis antar pihak terkait.
“Nanti ya. B2B. Nanti itu urusannya nanti urusan teknis itu. Tapi prinsipnya jadi kok,” jelas Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa komitmen impor 150 juta barel minyak dari Rusia akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026.
“Impornya akan dilakukan secara bertahap,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4).
Baca Juga:Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Siapkan Anggaran Rp 10 Triliun
Yuliot menyampaikan impor minyak sebesar 150 juta barel tidak bisa dilakukan sekaligus, sebab memerlukan storage atau fasilitas penyimpanan minyak di dalam negeri.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama