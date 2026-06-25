Bahlil Pastikan Impor BBM dari Rusia Jadi Dilakukan untuk penuhi Kebutuhan BBM

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan impor minyak mentah dari Rusia tetap akan berjalan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah membahas detail teknis terkait volume, spesifikasi, hingga mekanisme transaksi di tingkat bisnis.

“Oh jadi dong (impor minyak mentah dari rusia),” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/6).

Bahlil mengatakan, pengadaan minyak mentah Rusia nantinya dilakukan melalui skema kerja sama antar pemerintah atau government to government (G2G).

“Dibeli oleh negara. Itu G2G ya. Dibeli oleh negara,” ujarnya. Sementara pelaksanaan teknis pengadaan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurut dia, pembahasan mengenai volume pembelian, spesifikasi minyak, hingga aspek komersial merupakan urusan teknis yang akan diselesaikan melalui mekanisme bisnis antar pihak terkait.

“Nanti ya. B2B. Nanti itu urusannya nanti urusan teknis itu. Tapi prinsipnya jadi kok,” jelas Bahlil.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa komitmen impor 150 juta barel minyak dari Rusia akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026.

“Impornya akan dilakukan secara bertahap,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4).